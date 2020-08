Corinthians tenta a contratação de Otero, do Atlético-MG, sem custos

O meia-atacante Rómulo Otero, do Atlético-MG, foi oferecido ao Corinthians. O venezuelano, de 27 anos, não possui espaço no elenco de Jorge Sampaoli e, por isso, seus agentes fizeram contato com representantes do time paulista. Os alvinegros enxergam a contratação com bons olhos, mas a questão financeira pode dificultar o acerto.

De acordo com informações da Rádio Itatiaia, o Corinthians quer contratá-lo sem custos. O clube não possui fôlego financeiro para reforçar o elenco do técnico Tiago Nunes. Desta forma, Otero é visto como uma oportunidade de mercado. Mas para que isso aconteça, o Atlético-MG precisa rescindir o contrato do jogador, que se estende até junho de 2021. Outra alternativa seria recrutá-lo por empréstimo.

Até o momento, o Corinthians negocia apenas com os empresários do jogador. Mas, ao que tudo indica, o Atlético não faria grandes contestações por causa da saída do atleta. Isso porque Otero possui um dos maiores salários do elenco mineiro e não está nos planos de Sampaoli.

Apesar de destro, o meia-atacante atua tanto pela esquerda, quanto pela direita. É um desejo do Corinthians ter um jogador que avance pelas pontas. Tiago Nunes tem testado Mateus Vital no setor. Além disso, Otero mostrou ser um bom finalizador. Em 135 jogos ele marcou 26 gols.

O próximo compromisso do Corinthians acontece neste sábado contra o Grêmio, em Porto Alegre. Após ser derrotado na final do Paulistão, a equipe alvinegra perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro por 3 a 2 e busca uma vitória.