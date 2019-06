Corinthians tenta chegar ao quinto jogo seguido sem sofrer gols no Brasileirão

O setor defensivo do Corinthians vive ótimo momento. O time não sofre gols no Campeonato Brasileiro há quatro jogos. E nas sete partidas que disputou na competição, só foi vazado em duas delas, na estreia contra o Bahia, quando perdeu por 3 a 2, e na terceira rodada contra o Vasco, no empate por 1 a 1.

A partir do duelo com a equipe carioca ninguém mais marcou gols no Corinthians no torneio por pontos corridos. Na rodada seguinte, os comandados de Carille empataram sem gols com o Grêmio. Depois o time bateu o Athletico-PR por 2 a 0, derrotou o São Paulo por 1 a 0 e, na última rodada, ficou no 0 a 0 com o Cruzeiro.

O detalhe é que o boa fase da defesa não é só dos titulares. Na partida contra o time mineiro, o setor defensivo contou com três reservas. Walter, Michel Macedo e Marllon começaram a partida. O lateral-direito ainda se machucou e Carille teve de improvisar o zagueiro Bruno Méndez no setor.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, quando visitará o Santos, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Brasileirão, a última antes da pausa para a Copa América. Vale lembrar que o time alvinegro teve o jogo com o Goiás adiado.

Para essa partida, Carille contará com o retorno de Manoel, que não jogou no sábado pois tem os direitos econômicos pertencem ao Cruzeiro. A dúvida está em quem entrará na lateral-direita. Bruno Méndez e Gabriel são os candidatos.

O Corinthians fará treino fechado para os jornalistas nesta terça-feira. A tendência é que o time entre em campo no clássico com: Cássio; Bruno Méndez, Manoel, Henrique, e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Jadson, Gustagol (Vagner Love) e Clayson.