Corinthians tenta colocar o ataque para funcionar contra o Sport

O técnico Jair Ventura se mostrou satisfeito por ter acertado a defesa do Corinthians. Agora chegou o momento de colocar o ataque para funcionar. O time alvinegro encara o Sport neste domingo, às 19h, na Arena Corinthians, em busca da vitória para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A situação ainda não é desesperadora. Mas se a equipe cuidar novamente apenas de se proteger e não demonstrar força ofensiva, o treinador terá uma semana tensa de trabalho já que o próximo jogo será no outro domingo, contra o Internacional, novamente em casa.

Jair destacou a força da zaga no empate sem gols contra o Flamengo, na quarta-feira, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No entanto, o time alvinegro finalizou a partida sem que o goleiro adversário fizesse uma única defesa sequer. O treinador pediu agora o apoio da Fiel para que o ataque embale. "Precisamos pontuar e vamos encarar o Sport como uma decisão. Aproveito para convocar nossa torcida para nos ajudar", disse.

Além desse apoio, Jair também precisa que seus atacantes encerrem a sequência sem marcar. Do trio ofensivo que deve começar em campo, somente Roger está em dia com o gol - marcou na derrota por 2 a 1 para o Ceará há duas rodadas.

Romero não balança as redes há dez jogos. E Clayson está sem comemorar um gol há cinco meses. O último foi na goleada por 4 a 0 sobre o Paraná no primeiro turno do Brasileiro. Com os atacantes em baixa, o Corinthians teve apenas uma vitória nos últimos oito jogos da competição por pontos corridos. Foi contra o lanterna Paraná, por 1 a 0, há quatro rodadas. Nesse período, perdeu outras cinco e teve dois empates. Com Jair Ventura, o time ainda não balançou as redes. O treinador estreou na derrota para o Palmeiras por 1 a 0 e depois veio o Flamengo.

Para a partida, ele terá um problema na lateral direita. Fagner, com cansaço muscular, não foi nem relacionado. Com isso, o volante Paulo Roberto será improvisado no setor.

O Sport vive ainda pior momento e somou só uma vitória nos últimos 14 jogos. O time pernambucano também iniciou a 25ª rodada tendo a segunda pior defesa, com 36 gols sofridos.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X SPORT

Corinthians - Cássio; Paulo Roberto, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas e Jadson; Romero, Roger e Clayson. Técnico: Jair Ventura.

Sport - Magrão; Ernando, Léo Ortiz, Durval e Sander (Raul Prata); Marcão Silva, Jair e Neto Moura; Rogério, Morato e Hernane. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro - Rodrigo D'alonso Ferreira.

Horário - 19h

Na TV - Pay-per-view

Local - Arena Corinthians, em São Paulo (SP)