Corinthians tenta começar 'nova vida' contra o Fluminense

Reformular o elenco em meio à disputa do Campeonato Brasileiro. A partir de agora este é o maior desafio do Corinthians. O primeiro teste desta nova e tortuosa etapa é o jogo contra o Fluminense, às 16 horas deste domingo, no Maracanã.

A bomba estourou nas mãos de Tite. Eis a lista de problemas do técnico: Emerson Sheik foi descartado, embora fique no banco de reservas; Guerrero joga, mas está com os dois pés fora do clube; Malcom defende a seleção sub-20 e está fora da partida; Vagner Love foi barrado.

Ou seja: de candidato ao título, o time de Tite virou um ponto de interrogação. Tudo por causa da eliminação na Libertadores e da crise financeira. Imerso em dívidas e com menos receita, não foi possível bancar a permanência de Guerrero. Os empresário do peruano confirmaram neste sábado que o atacante deixa o clube em julho, ao fim do contrato.

"A cada seis meses, por um fator ou outro, há reestruturações nas equipes. É algo desafiador, uma oportunidade. Temos de nos adaptar à realidade. É do jogo", afirmou Tite, que vê evaporar seu time campeão do mundo de 2012.

Por parte da diretoria, não há promessas de reforços, exceto um possível retorno do meia Rodriguinho. Quanto às categorias de base, fora Malcom nenhum outro jogador deve ser muito aproveitado. Tite acha que não é a hora ideal.

"O Brasileiro tem uma exigência técnica e emocional maior. Uma coisa é lançar garotos jogando em casa contra qualquer equipe do Paulista, sem ser os clássicos. Outra é um jogo contra o Fluminense."

Tite precisou reinventar time e esquema. Se contra a Chapecoense, ele escalou três atacantes, hoje volta atrás e forma o setor com Guerrero e Mendoza. Petros, que tem proposta do Flamengo, reaparece como titular no meio de campo.

A ideia do treinador, no entanto, não muda. Tite pede posse de bola e marcação alta, no campo rival. Estas sempre foram as características de seu Corinthians. Mas a sensação é de que o estágio do time é inferior àquele do início do ano.

O Fluminense também vive dias agitados. Enderson Moreira reestreia como técnico – Ricardo Drubscky só durou oito jogos do comando do time.

Mas os olhos no Maracanã estarão voltados para o atacante Fred, que pode se tornar neste domingo o maior artilheiro da história do Brasileirão de pontos corridos. Ele tem 105 gols, um a menos que Paulo Baier (106).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CORINTHIANS

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Antônio Carlos e Giovanni; Edson, Jean, Wagner e Gerson; Vinicius e Fred. Técnico: Enderson Moreira.

CORINTHIANS: Cássio; Edílson, Edu Dracena, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros, e Danilo (Jadson); Mendoza e Guerrero. Técnico: Tite.

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC).

Local: Maracanã.

Horário: 16h.

Transmissão: Globo e Band