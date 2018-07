Corinthians tenta comprar 50% do atacante Lucca

Com o aval do técnico Tite, o Corinthians tenta comprar 50% dos direitos econômicos do atacante Lucca, um dos destaques do time nesta temporada. A negociação deve ser definida em até duas semanas, segundo o presidente Roberto de Andrade.

Lucca tem contrato com o Criciúma, clube que o revelou, até fim de 2017. Ele está emprestado ao Corinthians até o termino do Campeonato Paulista deste ano. Por isso a “pressa” em renovar o contrato do jogador.

Valorizado, o Criciúma chegou a pedir R$ 9 milhões para negociar sua parte nos direitos econômicos – 65%, os outros 35% são do Cruzeiro, outro ex-clube do jogador. O Corinthians estuda comprar quase que a totalidade da parte do Criciúma, deixando os catarinenses com um pequeno porcentual.

A ideia do Corinthians, ao comprar parte do direitos do atleta, é estender o tempo de contrato e estipular uma alta multa contratual. Lucca, 26 anos, poderia render um bom dinheiro ao clube caso continue jogando bem e seja vendido ao exterior.

Lucca se tornou titular neste ano após o desmanche que o Corinthians sofreu, perdendo jogadores para a China e para a Europa. O atacante ocupou a vaga que pertencia a Malcom, negociado.

“Estou tranquilo sobre a renovação. Tenho de manter meu nível de atuação para continuar na equipe", afirmou Lucca, que marcou um dos gols da vitória contra o Cerro Porteño por 2 a 0, quarta-feira, na Arena Corinthians. Tite elogiou a atuação do jogador e reforçou seu pedido à diretoria para renovar o contrato do atleta. "Agora é fácil falar. Sim (tem de renovar), mas nós conversamos há mais de 15 dias. Eu já dei a minha palavra, dou meu aval."