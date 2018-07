Corinthians tenta confirmar favoritismo no Mato Grosso

Os enormes contrastes entre as duas equipes fazem do Corinthians o franco favorito para avançar às quartas de final e enfrentar o vencedor de Grêmio x Santos. Para os corintianos, o que está em jogo diante do Luverdense é a força de seu elenco, apontado como "talhado" em torneios mata-matas, como mostraram as recentes conquistas da Libertadores, do Mundial, da Recopa e do Paulistão.

Eis as apostas do técnico Tite para vencer a Copa do Brasil: seu time é recheado de veteranos e de jogadores que não se "escondem" em decisões, como o goleiro Cássio, o meia Danilo e o atacante Paolo Guerrero. Além disso, a defesa é um ponto forte. Não sofrer gols, principalmente em casa, é uma virtude em torneios como esse.

Na vitoriosa campanha da Libertadores em 2012, o Corinthians sofreu apenas quatro gols em 14 jogos. E no Brasileirão deste ano, o time levou seis gols em 15 rodadas - é a melhor defesa da competição, embora faça campanha abaixo das expectativas (ocupa o quarto lugar, com 25 pontos).

Para Tite, a Copa do Brasil também é um torneio especial. É o título que lhe falta como técnico do Corinthians. Ele venceu todos os outros que disputou nesta segunda passagem pelo clube, desde 2010.

A última vez que o Corinthians disputou a Copa do Brasil foi em 2009, quando foi campeão ainda sob o comando de Mano Menezes. Foi o início dessa fase vitoriosa do clube, após a queda à Série B.

Para o jogo em Lucas do Rio Verde, Tite poupou alguns jogadores. Três titulares não viajaram ao Mato Grosso: o zagueiro Paulo André, o lateral-esquerdo Fábio Santos e o meia Renato Augusto. Além disso, o lateral-direito Edenílson e o atacante Emerson começam no banco de reservas.

Poupar alguns titulares é algo que se tornará natural por causa da sequência de jogos. Por enquanto, o discurso de Tite e da diretoria é um só: evitam priorizar uma das competições. Mas isso pode mudar com a sequência da Copa do Brasil, caso o time não engrene de vez no Brasileirão. O objetivo é obter uma das vagas à Libertadores de 2014, seja por qual torneio for.

Contra o Luverdense, o time terá várias mudanças. Nas laterais, jogam Alessandro e Igor. Felipe forma dupla de zaga com Gil. E Romarinho entra na vaga de Renato Augusto. Como Emerson foi poupado, Alexandre Pato continua no time. A diferença é que, ao contrário do que aconteceu na partida contra o Coritiba no domingo, ele fará agora dupla com o peruano Paolo Guerrero.

O técnico do Luverdense, Júnior Rocha, promete um time forte na marcação, além de contar com o estádio lotado. Ele vai repetir a equipe que venceu o Santa Cruz por 3 a 1, no domingo, pela Série C. E sonha com um resultado histórico diante do Corinthians.