Corinthians tenta envolver Cristian em negociação por atacante da Ponte

Na busca por reforços para a sequência da temporada, o Corinthians analisa a contratação do atacante Clayson, da Ponte Preta, e para tentar fazer negócio, pode se aproveitar do fato do time de Campinas ter interesse no volante Cristian, para fazer negócio.

A diretoria corintiana já admite publicamente o interesse, mas diz respeitar o posicionamento da Ponte Preta, que está focada na disputa da semifinal do Campeonato Paulista, por isso, não tem interesse em falar sobre negociação de nenhum de seus atletas. Além da necessidade de se manter focado na disputa do estadual, os dirigentes querem aguardar o desfecho da competição para o caso de Clayson acabar se valorizando ainda mais nos jogos contra o Palmeiras e em uma eventual final.

Os dirigentes ponte-pretanos também já manifestaram interesse em Cristian, mas não se empolgaram com o andamento das conversas pelo alto salário do corintiano. Com contrato até o fim do ano, o Corinthians está disposto a ajudar a pagar parte do salário do volante para ele deixar o clube. Atualmente, Cristian tem treinado em horários separados dos demais companheiros, até que consiga encontrar um novo clube.

Quanto a Clayson, o jogador de 22 anos, se encaixa no perfil procurado pela diretoria corintiana, que é de um atacante velocista, que joga pelos lados do campo. Além do atacante velocista, o Corinthians também busca no mercado por um lateral-direito para fazer sombra a Fagner. O nome de Samuel Santos, do Botafogo-SP, interessa. O clube ainda quer mais um centroavante e um meia.

Vale lembrar que no começo do ano, o Corinthians chegou a negociar com a Ponte Preta a contratação de William Pottker e deixou tudo bem encaminhado, mas os corintianos se irritaram com o fato do jogador ter sido utilizado pelo time de Campinas na Copa do Brasil, ficando impossibilitado de ser usado no torneio pelo futuro novo clube. Assim, o acordo foi desfeito. O curioso é que, como parte do negócio, o time paulistano cedeu por empréstimo o zagueiro Yago e o atacante Lucca para o adversário.