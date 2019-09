Corinthians tenta esquecer mau momento para encaminhar vaga na Sul-Americana

Com a taça do Brasileirão distante, resta ao Corinthians brigar pela conquista inédita da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, às 21h30, o time tem um importante duelo para se manter na brigar pelo segundo título na temporada: receberá o Independiente Del Valle, do Equador, na arena em Itaquera, na partida de ida da semifinal.

Apesar de vir de dois resultados ruins na competição nacional, o Corinthians faz uma boa campanha na Sul-Americana. Com quatro empates e quatro vitórias, é o único invicto na atual edição do torneio mata-mata. O zagueiro Gil, que completará 200 jogos pelo clube alvinegro nesta quarta, pediu para os companheiros esquecerem as apresentações recentes e manter a tranquilidade em campo.

"Temos que esquecer, mas sem deixar de lado. Acabou o primeiro turno, mas o próximo jogo é importante para o que a gente quer na temporada. Pensamento positivo, a gente não queria empatar com Ceará e perder para Fluminense, aconteceu. Mudamos a chave, jogo importante, temos que fazer o resultado em casa sem desesperar", analisou.

Desde o início da Sul-Americana, o Corinthians teve a oportunidade de fazer todos os jogos de ida em casa. Empatou duas vezes e venceu outras duas. O diferencial para seguir vivo no torneio foi sofrer apenas um gol em seus domínios.

E como há a regra do gol fora de casa, acabou fazendo a diferença, especialmente na fase anterior, quando ficou no 0 a 0 com o Fluminense e depois empatou por 1 a 1 no Maracanã. "Importante construir um bom resultado, ainda mais sem levar gols. Professor pede concentração, vamos tentar um resultado positivo", afirmou Gil.

Para a partida contra os equatorianos, o técnico Fábio Carille não deu pistas da escalação. É certo que ele contará com os retornos do zagueiro Manoel e do lateral-esquerdo Danilo Avelar, que se recuperaram de problemas musculares, e também do atacante Clayson, que cumpriu suspensão no Brasileirão.

"É importante não achar que vamos vencer de qualquer maneira, de qualquer maneira não se vai a lugar nenhum. Num mata-mata sul-americano, se as equipes chegaram, têm qualidade. A outra equipe não é boba. É seguir fazendo o que fazemos quando vencemos e ter mais foco e atenção para não sermos surpreendidos em casa. Vamos melhorar e fazer uma grande partida", encerrou o zagueiro.

O Independiente Del Valle chega pela primeira vez a uma semifinal na Sul-Americana. A equipe equatoriana eliminou nas quartas o Independiente, da Argentina. O time equatoriano, no entanto, também vem de derrota após sequência de três vitórias consecutivas. Vice-líder da competição nacional, perdeu por 2 a 0 para o líder Macará na última quarta-feira e viu a distância para a ponta aumentar ainda mais - agora, oito pontos separam as duas equipes na tabela e classificação (56 a 48).

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X INDEPENDIENTE DEL VALLE

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso e Mateus Vital; Pedrinho, Vagner Love e Clayson. Técnico: Fábio Carille.

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Pinos; Preciado, León, Schunke e Segovia; Pellerano, Franco, Mera e Dájome; Sánchez e Cabeza. Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

ÁRBITRO: Leodán González (URU).

HORÁRIO: 21H30.

TRANSMISSÃO: DAZN

LOCAL: Arena Corinthians, em São Paulo.