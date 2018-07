Corinthians tenta evitar que a crise ganhe corpo diante do Vitória

Tite barra seu goleiro que é titular do time desde 2012. O meio de campo muda novamente. Integrantes das organizadas se reúnem com jogadores e diretoria no CT. O Corinthians que enfrenta o Vitória está em crise?

O fato é que o momento não é bom. Existe pressão por resultados após as eliminações no Paulistão e na Libertadores. A estreia no Brasileiro não teve brilho algum: um 0 a o com o Grêmio que rendeu vaias em Itaquera.

É verdade que são só quatro jogos, mas o time não conquista uma vitória há um mês, quando os reservas derrotaram o Cobresal por 6 a 0, na última rodada da primeira fase na Libertadores. Depois disso, veio uma sequência de empates que levou as quedas para Audax e Nacional.

Sobrou até para Tite, técnico supercampeão pelo time, que foi criticado por parte da torcida por demorar a mexer na equipe. Ele foi chamado de teimoso. “O tempo do técnico é diferente do do torcedor, é diferente do comentarista.”

O bom início em 2016, a melhor campanha no Paulista e boa primeira fase na Libertadores encobriram algumas deficiências do elenco e deu a impressão que time era tão bom quanto que venceu o Brasileirão. Mas fraquejou na hora da decisão.

Saíram jogadores que estão hoje na seleção brasileira e outros experientes e vieram atletas que ainda buscam (ou tentam recuperar) espaço. Casos de André e Guilherme, dois dos mais criticados pela torcida. Guilherme saiu e já voltou ao time. André, não. Mas Tite tenta dar uma cara ao Corinthians ao escalar Giovanni Augusto e Marquinhos juntos. Lucas e Romero voltaram à reserva.

É com essa nova configuração que o time tenta a primeira vitória no Brasileiro. “Não falo em reconstrução, porque ficou batido. Mas sim em ajustes, em usar peças que estão treinando”, disse Tite. Quem terá sua grande chance é o goleiro Walter, que assume o posto de titular.“É difícil (mudar o goleiro). O momento é do Walter”, afirmou Tite.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA: Fernando Miguel; Norberto, Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Marcelo, Amaral, Leandro Domingues e Tiago Real; Kieza e Vander. Técnico: Vagner Mancini.

CORINTHIANS: Walter; Fagner, Felipe, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Elias e Guilherme; Marquinhos Gabriel, André e Giovanni Augusto. Técnico: Tite.

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC).

Local: Barradão, em Salvador.

Horário: 16h.

Na TV: Globo.