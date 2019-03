Com setor ofensivo em baixa, Corinthians encara Ferroviária no jogo de volta das quartas

O Corinthians precisará fazer o ataque funcionar contra a Ferroviária hoje, às 21h30, em Itaquera, para avançar às semifinais do Campeonato Paulista. Depois de empatar por 1 a 1 no jogo de ida, o time alvinegro continua no torneio com uma vitória simples. Se houver nova igualdade a decisão irá para os pênaltis. Independentemente de como avançar, o time alvinegro enfrentará na próxima fase o Santos. Se passar a equipe de Araraquara, as possibilidades de confronto variam.

O problema é que a equipe de Fábio Carille tem encontrado muita dificuldade para mandar a bola para a rede. Em 13 jogos no Estadual, foram apenas 11 gols, média de 0,84 por partida. Na primeira fase, o Corinthians só não foi pior no ataque do que o Mirassol e o São Bento, que marcaram nove e oito gols, respectivamente.

Carille sabe desse problema e durante a temporada vem tentando corrigi-lo. O treinador testou 12 formações diferentes do ataque em 18 jogos disputados desde janeiro. Para enfrentar a Ferroviária, a expectativa é que ele repita o trio ofensivo que mais atuou junto até agora. Pedrinho, Gustagol e Clayson formaram o ataque em três partidas até aqui. O técnico escondeu o treino de ontem e não confirmou os titulares.

Gustagol deu uma pista de que estará em campo durante sua entrevista. “Temos de entrar ligados e fazer o que estamos fazendo. Espero um grande jogo e conseguir a classificação”. O centroavante voltou ao time no jogo de ida contra a Ferroviária após se recuperar de um problema no joelho. Na ocasião, começou no banco e entrou no segundo tempo para marcar o gol de empate.

“Estou me sentindo muito bem. Sobre a lesão, o fisioterapeuta Caio Mello me disse que antes de ir para a seleção ele ia me deixar apto para treinar, e consegui”, declarou o jogador.

O goleiro Cássio, dúvida por causa de dores no quadril, foi relacionado e deve ser titular. Quem também se recuperou de lesão e estará no banco de reservas é o argentino Mauro Boselli, que ficou de fora do jogo de ida. Vagner Love corre por fora por uma vaga no ataque.