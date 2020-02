Corinthians tenta iniciar em Diadema arrancada no Campeonato Paulista

O Corinthians está disputando o Campeonato Paulista aos trancos e barrancos: a cada vitória, seguem-se duas partidas em branco. Como o time alvinegro não ganhou nas duas últimas rodadas, precisa derrotar neste sábado o Água Santa, às 15h, em Diadema, para manter o padrão. Mais do que isso, um triunfo no ABC pode ser o começo da tão aguardada arrancada alvinegra no torneio estadual.

Se vencer, o Corinthians vai assumir a liderança do Grupo D, uma vez que o Guarani, primeiro colocado, já jogou na rodada - e perdeu para o Palmeiras. O time de Campinas tem nove pontos, um a mais do que os alvinegros e o Red Bull Bragantino, que enfrentará o Santo André neste domingo.

Ser líder da sua chave no Paulista, porém, não é só o que quer a torcida corintiana. Com exceção de uma ou outra partida, especialmente a vitória no clássico contra o Santos, a equipe comandada por Tiago Nunes ainda não mostrou o futebol que se espera dela. A eliminação na segunda fase preliminar da Copa Libertadores, pelas mãos do paraguaio Guaraní, ainda dói, e esse incômodo só vai passar quando o Corinthians emendar uma sequência de vitórias com atuações convincentes.

O goleiro Cássio, no entanto, acredita que a prioridade de seu time é garantir o quanto antes a classificação para as quartas de final do Paulista. "O importante é a vitória, está chegando a reta final do campeonato e temos de nos consolidar, buscar a liderança em um jogo difícil em Diadema", disse o capitão corintiano, que valorizou a atuação do time no empate por 0 a 0 com o São Paulo, no último sábado. "Fizemos um bom clássico e agora é dar sequência ao trabalho. Se pudermos nos classificar em primeiro lugar, teremos melhores chances lá na frente."

Tiago Nunes deverá fazer duas mudanças na equipe, em comparação com a que começou o clássico da semana passada: o lateral-esquerdo Sidcley na vaga de Lucas Piton e Pedrinho ou Everaldo no lugar de Vagner Love.

Em Diadema, o Corinthians vai enfrentar uma equipe muito motivada para arrancar pontos do clube mais popular de São Paulo. O fator casa é o maior trunfo do Água Santa, já que dos cinco pontos ganhos pelo time do ABC no Paulista, quatro foram obtidos em seu estádio.

"O clube sempre teve um carinho especial por seu torcedor e o torcedor pode ficar orgulhoso porque a diretoria tem feito de tudo, todos os esforços, para dar boas condições à torcida e às equipes adversárias em uma partida como essa", afirmou Pintado, treinador do Água Santa.

Vindo de um empate fora de casa com o Botafogo, o time ocupa a terceira colocação do Grupo A, com cinco pontos, um atrás da zona de classificação para o mata-mata do Paulista. O Água Santa não perde há três rodadas, tendo antes vencido a Ferroviária e empatado com o Ituano. A prioridade do clube de Diadema, porém, continua sendo fugir da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA X CORINTHIANS

ÁGUA SANTA: Giovanni; Luis Ricardo, A. Robles, Walisson Maia e Abner Felipe; W. Reis, João Vitor e Luan Dias; Uéderson, F. Azevedo e Dinei. Técnico: Pintado.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho, Cantillo e Luan; Pedrinho (Everaldo), Boselli e Yony González. Técnico: Tiago Nunes.

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza

Local: Arena Inamar, em Diadema

Horário: 15h

Na TV: Pay-per-view