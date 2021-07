Corinthians tenta melhorar rendimento como mandante no Brasileirão

Fazer da Neo Química Arena um alçapão, como já foi antes de o estádio ser batizado. Esse é o desafio que o Corinthians quer começar a colocar em prática para o jogo deste sábado, contra o Internacional, às 21h. Nas quatro vezes em que a equipe atuou como mandante neste Brasileirão, venceu apenas o Sport. Nos outros compromissos, foram derrotas para o Atlético-GO e Bragantino e ainda um empate diante do São Paulo, na última rodada.

Tal desempenho justifica a colocação do time na tabela. Com dez pontos em oito rodadas, o Corinthians apresenta um aproveitamento de 41,7% e aparece em 11.º lugar. Nos quatro confrontos que realizou em casa, foi econômico também em balançar as redes: o time de Sylvinho só marcou na vitória de 2 a 1 sobre o Sport e na derrota pelo mesmo placar diante do Bragantino. O aproveitamento caseiro é de apenas 33,3%.

Curiosamente, a equipe do Parque São Jorge tem se revelado um melhor visitante no Brasileirão. Com três empates e um triunfo (sobre o América-MG), o Corinthians conquistou seis dos 12 pontos disputados em campos adversários.

Diante do Internacional, Sylvinho deve usar uma estratégia mais ofensiva. No treinamento em que reuniu os titulares, o treinador trabalhou os deslocamentos do meio para frente e também um trabalho técnico de passes e finalizações. Por fim, foi feita ainda uma atividade com marcação por pressão em espaço curto.

A regularização da documentação do volante colombiano Victor Cantillo deve garantir a sua escalação na rodada. Gabriel e Vitinho completam o setor de meio-campo alvinegro.

Na defesa, João Victor e Gil formam a zaga enquanto Fagner e Fábio Santos vão ser os responsáveis por desafogar o jogo pelas laterais. O esquema 4-3-3 vai ter ainda Gustavo Mosquito, Jô e Mateus Vital.

Se o Corinthians busca uma arrancada na competição, a situação do Internacional não é nada diferente. Pressionado pela derrota dentro de casa diante do Palmeiras, a equipe gaúcha sabe que uma recuperação urgente precisa ser sinalizada para não tornar o ambiente no clube ainda mais tenso.

Com nove pontos, o time colorado é o 14.º colocado. Um novo revés pode indicar uma aproximação com os adversários que estão na zona do rebaixamento. Patrick, com desgaste físico, deve ficar fora.

FICHA TÉCNICA

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô. Técnico: Sylvinho.

Internacional: Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Heitor (Paulo Victor); Rodrigo Dourado, Lucas Ramos, Edenílson, Nonato e Maurício; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Horário: 21h.

Local: Arena Neo Química.

Na TV: Pay-Per-View.