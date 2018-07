Corinthians tenta não se afastar dos primeiros lugares

SÃO PAULO - Ainda é cedo para poupar jogadores por causa da Copa do Brasil e o técnico Tite decidiu escalar o que tem de melhor no Corinthians, neste domingo, às 16h, contra o Coritiba no Campeonato Brasileiro.

Após o empate sem gols contra o Fluminense, o time saiu do G-4 e precisa reagir. Tem 22 pontos e está a dois do Coxa, 24, que não terá o meia Alex (leia abaixo). "Força total para domingo (hoje), depois a gente pensa na quarta", disse Tite, que se reuniu com a diretoria para traçar o planejamento a partir da semana que vem, quando o time estreia na Copa do Brasil contra o Luverdense no Mato Grosso.

"Nós vamos priorizar as duas competições", afirmou o diretor de futebol Roberto de Andrade. No final da tarde de segunda-feira, o time já viaja para enfrentar o adversário do primeiro mata-mata, nas oitavas de final.

Tite considera que disputar uma competição como a Copa do Brasil no meio do Campeonato Brasileiro atrapalha – até ano passado não era assim e os times que disputavam a Libertadores não entravam no torneio.

"A Recopa atrapalhou, mas trouxe um título. Tem o ônus e o bônus", afirmou o técnico. Mas, por enquanto, Tite sabe que o Luverdense, que está na Série C, não é um rival que lhe inspira tanto medo.

Pelo menos não tanto quanto o perigoso Coritiba, que vem fazendo uma excelente campanha no Brasileiro. E o que Tite precisa mesmo ganhar é neste domingo, após ter freado a ascensão no Brasileiro. Como vários times estão embolados, ganhar do Coritiba significa voltar a brigar pelo topo. Se perder cairá posições significativas na tabela.

Em razão desse "jogo de seis pontos", Tite só deve "poupar" um atleta na partida de hoje, o peruano Guerrero, que foi até a Coreia do Sul defender sua seleção em amistoso e regressou ao clube na sexta-feira à tarde.

Tite carregou essa dúvida até o treino de sábado, quando decidiu escalar Pato, dando mais uma chance a ele como titular. Será a terceira partida que ele começa jogando.

No meio de campo, Ibson ganha posição que era de Guilherme, que se machucou no empate de quarta-feira com o Fluminense e ficará até dois meses afastado – ele sofreu uma grave lesão muscular. Ibson vai mudar a maneira que o time vinha jogando porque é um meia mais ofensivo do que Guilherme. É um jogador mais infiltrador, como era Paulinho, insubstituível nas palavras de Tite.

Ao colocar Ibson, para que o time não passe a ficar mais exposto, Edenílson vai ter de conter seu ímpeto e ir menos ao ataque, para que o lado direito da defesa não fique descoberto.

Tite não abre mão de ter uma defesa sólida – e a melhor do campeonato, com apenas seis gols sofridos. O que ele pediu aos jogadores é melhorar o aproveitamento ofensivo.

Um dos motivos de o Corinthians sofrer em várias partidas é a apatia do trio de ataque, que marcou só 13 gols. Isso reforça a tese de que, antes de pensar em poupar atletas no Brasileiro, Tite precisa fazer que esse time deslanche na competição e brigue pelo título.

CORINTHIANS X CORITIBA

CORINTHIANS - Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Ibson, Danilo e Renato Augusto; Alexandre Pato e Emerson Sheik. Técnico: Tite.

CORITIBA - Vanderlei; Victor Ferraz, Emerson, Chico e Diogo; Júnior Urso, Gil, Bottinelli e Robinho; Arthur e Bill Técnico: Marquinhos Santos.

Juiz: Péricles Bassols (RJ), Local: Pacaembu, Horário: 16h, Transmissão: Pay-per-view