Corinthians tenta quebrar recordes e o Avaí quer se salvar

Quebrar novos recordes é a motivação do Corinthians para encarar o Avaí neste domingo, no Itaquerão, às 17h. Para o time catarinense, a partida vale sua vida na Série A do Brasileiro. A vantagem é que ele depende apenas de si para se salvar, já que tem 41 pontos e é o primeiro fora da zona de queda.

Com 80 pontos, o Corinthians pode se tornar o campeão brasileiro com maior pontuação da história dos pontos corridos desde que a competição passou a ser disputada por 20 times. Atualmente, o Alvinegro está empatado com o Cruzeiro de 2014.

Tirando essa marca histórica, o jogo não tem muita importância para o time alvinegro. Mesmo assim, o técnico Tite não quer saber de festa ou férias antecipada. Ele vai levar a campo praticamente força máxima. As ausências serão o meia Jadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Renato Augusto, que se recupera de dores musculares.

No Avaí, o técnico Raul Cabral não conta com Léo Gamalho, machucado. “A nossa missão é difícil, mas não impossível”, disse o zagueiro Emerson. O goleiro Vagner fará sua última partida pelo clube catarinense. Após o Brasileiro, ele vai jogar no Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf, Elias, Rodriguinho, Malcom e Lucca; Vagner Love

Técnico: Tite

AVAÍ: Vagner; Nino Paraíba, Antônio Carlos, Emerson e Romário; Claudinei, Eduardo Neto e Renan Oliveira; Everton Silva, Anderson Lopes e André Lima

Técnico: Raul Cabral

JUIZ: Leandro Pedro Vuaden (RS)

LOCAL: Itaquerão

HORÁRIO: 17h