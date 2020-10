Corinthians tenta reação contra o Vasco com os 'dispensados' por Sampaoli

Está virando uma constante. O técnico Jorge Sampaoli afasta um jogador do Atlético-MG, vai lá o Corinthians e contrata. Na partida contra o Vasco, hoje, às 21h30, em São Januário, a equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini terá a presença de mais um atleta que não vinha nem ficando no banco de reservas da equipe mineira: o lateral-esquerdo Fábio Santos.

Depois de acertar com o venezuelano Otero e o equatoriano Cazares, dois estrangeiros fora dos planos de Sampaoli, a diretoria do clube paulista trouxe de volta o lateral para sua segunda passagem no clube. Fábio Santos, de 35 anos, assinou contrato até o final de 2021 e sonha repetir o sucesso da passagem anterior, quando ajudou na conquista de seis títulos: dois Brasileiros (2011 e 2015), um Paulista (2013), uma Libertadores (2012), uma Recopa (2013) e o Mundial de 2012.

Sua missão no momento é ajudar a tirar um pouco o peso das costas dos mais jovens pela péssima temporada. "É uma coisa minha de ter opinião e ajudar no vestiário. Temos líderes no clube, é importante ajudar, tirar a responsabilidade desses jogadores que vêm sendo criticados, tem uma carga pesada sobre eles. Chego para dividir essa carga com eles, venho muito motivado para desempenhar essa função. Me sinto bem fisicamente, os números das últimas temporadas provam isso, em relação a lesão, a números de jogos. Venho para ajudar em campo e paralelo no vestiário, com esses meninos."

Fábio Santos já está regularizado e pode até aparecer na equipe como titular. Ele disputa a posição com Lucas Piton. Cazares também vive a expectativa de começar em campo pela primeira vez como titular. O trio de ex-atleticanos só não estará completo porque Otero levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Outra baixa é o centroavante Jô, que segue em tratamento de uma contratura muscular na panturrilha esquerda. A boa notícia é o retorno do meia Ramiro e do zagueiro Bruno Méndez, que voltam de suspensão.

Cássio, mesmo contestado pelos torcedores, deve continuar como titular. Após a goleada para o Flamengo, o goleiro reclamou de perseguição da torcida e colocou a decisão sobre sua saída do time nas mãos do treinador. Fábio Santos, que contou com Cássio em todas as suas conquistas no clube, analisou a situação.

"Quanto maior o seu tamanho, maior a pressão em cima de você. Da mesma forma que quando você ganha é elogiado, quando perde acaba sendo mais cobrado. Estamos acostumados, vejo também com naturalidade esse desabafo do cara que quer vencer e não está acostumado com essa pressão individualizada. O momento do clube é difícil, e essa carga acaba sendo maior nos líderes. Ele sabe da importância dele para o clube, que é um cara amado pelos torcedores."

FICHA TÉCNICA:

VASCO X CORINTHIANS

VASCO: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Júnior, Carlinhos e Benítez; Talles Magno e Cano. Técnico: Ricardo Sá Pinto.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Marllon (Bruno Méndez), Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Xavier; Ramiro, Camacho, Mateus Vital e Cazares; Boselli. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO: Caio Max Augusto Vieira-RN

LOCAL: São Januário

HORÁRIO: 21h30

TV: Globo e PPV