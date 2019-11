Corinthians tenta retomar caminho da vitória contra lanterna e rebaixado Avaí

O Corinthians vem de dois empates e uma derrota e tentará reencontrar o caminho da vitória no duelo desta quarta-feira, às 21h30, contra o lanterna e já rebaixado Avaí. A partida acontecerá na arena do clube em Itaquera e é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É a oportunidade do time alvinegro somar pontos para garantir vaga na Copa Libertadores de 2020. A equipe está em oitavo lugar, dentro da zona de classificação à fase preliminar, quatro pontos à frente do Goiás, primeiro time fora desse grupo. “A gente precisa ganhar o jogo. Não quero saber se vai jogar bem ou mal, mas a gente precisa ganhar”, disse o técnico interino Dyego Coelho.

A escalação não foi confirmada, mas o treinador avisou que fará mudanças em relação ao Corinthians que perdeu por 1 a 0 para o Botafogo na última rodada. A tendência é que Ramiro e Gustavo deixem a equipe para as entradas de Janderson e Clayson. A única dúvida fica por conta da presença de Mauro Boselli, que está em fase final de recuperação de problema muscular. Caso ele fique fora, Vagner Love continuará na equipe. "Sobre Boselli, se estiver bem, levamos para o jogo", despistou Coelho.

O interino elogiou o comprometimento do elenco em tentar mudar mesmo na reta final da temporada. Mas sabe que vai haver oscilação no desempenho. "A mudança é muito brusca, é muito forte. Até assimilar tudo... Dei o exemplo da minha chegada à base, substituindo o (Eduardo) Barroca, era completamente diferente o estilo de jogo e eu levei dois meses para fazer os meninos entenderam. Então vai oscilar, não adianta. Mas os jogadores tiveram uma mudança de comportamento, e isso precisa ser valorizado", encerrou o treinador.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X AVAÍ

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Junior Urso; Janderson, Pedrinho e Clayson; Boselli (Vagner Love). Técnico: Dyego Coelho.

AVAÍ: Vladimir, Lourenço, Marquinhos Silva, Kunde e Igor Fernandes; Luanderson, Wesley (Jonathan) e Richard Franco; João Paulo, Caio Paulista e Vinicius Araújo. Técnico: Evando Camillato.

Juiz: Wagner Magalhães

Local: Arena Corinthians.

Horário: 21h30.

Na TV: Globo.