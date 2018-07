Corinthians tenta sair da crise com vitória sobre líder

Desde que derrotou o Flamengo, cheio de ex-corintianos e ainda com Mano Menezes no comando, por 4 a 0, o Corinthians só vive de más notícias. A primeira foi a "convocação" de Alexandre Pato, desfalcando o time por praticamente três jogos. Foi assim também com o peruano Guerrero. Esses problemas somados a suspensões e contusões fizeram com que a equipe travasse na competição.

De lá pra cá, no dia 1.º de setembro, aniversário de 103 anos do clube, as vitórias sumiram. Já são cinco jogos, quatro derrotas (três delas consecutivas) e um empate. Dois desses resultados expuseram a crise técnica: o 0 a 0 contra o lanterna Náutico e derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta, na última quarta-feira, em Campinas. Dois tropeços contra dois os piores times do Brasileirão.

A torcida, em lua de mel desde o Mundial de Clubes da Fifa, no Japão, passou a cobrar mais vontade, empenho e foi ao CT, com anuência da diretoria, pedir explicações. Por que, afinal, o time caiu tanto de produção.

"Não tem indisciplina ou coisas do tipo. Se tivesse, a gente cortava. Por isso é que gente fica intrigado, se tivesse algo acontecendo, agiria e resolveria. É uma queda de rendimento coletiva. É isso que está acontecendo", disse o diretor de futebol Roberto de Andrade.

Com isso Tite se deu mal. Ficou com um time envelhecido, sem poder de fogo no segundo tempo, quando toma a maioria dos gols - foi assim mais uma vez contra a Ponte Preta -, e com um elenco sem peças de reposição à altura. Por isso apelou a Ibson e Maldonado.

Esses dois jogadores vão começar na reserva contra o Cruzeiro. Colocá-los em campo como titular seria arriscado. Se algo der errado, o Pacaembu, com mais de 20 mil pagantes, pode perder a paciência. Sem Guerrero, suspenso, Tite mantém a aposta em Alexandre Pato. Danilo volta à armação com Douglas. Essa deve ser a principal mudança no time em relação à equipe que perdeu em Campinas.

Tite vai tentar arrumar a defesa, que tem falhado nos últimos jogos. Não será surpresa se o Corinthians jogar para não perder. Como já fez em 2011 em um clássico contra o São Paulo (empate por 0 a 0). Dali em diante, Tite conseguiu reverter uma quadro de declínio e arrumou fôlego para buscar o título, algo agora impossível. A meta é ao menos voltar ao G4.