Corinthians tenta 'se livrar' de Everaldo e só aceita vender em definitivo seu jogador

Ele chegou do Fluminense com enorme expectativa de "estourar" no Corinthians. Poucos jogos depois, míseros gols e muitas chances desperdiçadas, foi indo para o fim da fila das opções do técnico Vagner Mancini, torcida e até dirigentes. Everaldo está em baixa no time alvinegro. O clube não cogita emprestá-lo, quer vendê-lo. O jogador é o típico caso de investimento equivocado que o clube fez na temporada.

O atacante chegou no meio de 2019, com contrato de quatro temporadas, e jamais conseguiu justificar o investimento, a ponto de ficar fora até do banco de reservas em diversas partidas e já ter sido até colocado à venda pela impaciente torcida. A temporada 2021 começou e o Everaldo está fora dos planos de Mancini. Mesmo com 16 desfalques, o treinador nem pensou em levá-lo como opção para os últimos jogos. Apostou em meninos, casos de Varanda, Felipe, Kauê e Antony.

Mas existe o problema do contrato longo. Com vínculo, Everaldo segue recebendo salários. O Corinthians trabalha para acabar de vez com o acordo e tenta convencer os concorrentes a contratá-lo em definitivo. Ofereceu uma troca com o Athletico-PR por Nikão, na qual Camacho também iria em definitivo e ouviu "não".

O Vasco tentou o empréstimo e os corintianos nem quiseram conversa. Achavam que o interesse do Sport seria a salvação. Os pernambucanos, contudo, também queriam apenas investir no empréstimo ou numa troca por determinado período. As conversas esfriaram.

Traumatizado por pagar salários para diversos jogadores que não deram certo e assinaram por quatro ou cinco temporadas, a direção do Corinthians não quer mais repetir o erro. Porém, ainda não conseguiu se livrar de alguns jogadores que não seráo usados no ano. Everaldo é um deles. Mas não reclama. Está num clube grande e com os vencimentos em dia.