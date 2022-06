Corinthians tenta superar desfalques e o Athletico-PR, de Felipão, para voltar à ponta

Desfalcado de Maycon e outros atletas importantes, o Corinthians visita nesta quarta-feira, às 21h30, o Athletico-PR. Na Arena da Baixada, o time de Vitor Pereira joga com a missão de superar o rival treinado por Felipão para retomar a liderança do Brasileirão, posto que só ocupará ao final da 12ª rodada caso vença no Sul e o arquirrival Palmeiras tropece.

O Corinthians é o vice-líder e tem 21 pontos, um a menos que o Palmeiras. A ideia da equipe comandada por Vitor Pereira é tirar pontos de um adversário que também briga entre os líderes. O Athletico-PR soma 17 e aparece no quinto lugar.

Na Arena da Baixada, o retrospecto dos paulistas é bom. Desde 2014, ano em que o estádio foi reinaugurado após reformas para a Copa do Mundo, o Corinthians ganhou seis vezes da equipe paranaense e perdeu três. Todos os triunfos foram conquistados com dificuldade. "É sempre muito difícil jogar na Arena da Baixada", disse o zagueiro Gil.

Em Curitiba, Vitor Pereira não terá os laterais Fagner e João Pedro, o zagueiro João Victor, o volante Maycon e os atacantes Júnior Moraes e Gustavo Mosquito.

João Victor e Fagner se recuperam de entorse no tornozelo direito, Maycon teve lesão de grau 3 no músculo adutor da perna direita e deve ser baixa por um mês e Moraes ficou fora do último jogo graças a um quadro alérgico. O motivo da ausência de Mosquito não foi divulgado pelo Corinthians.

Já Felipão poderá contar com o zagueiro Pedro Henrique e o atacante Pablo. A dupla volta após cumprir suspensão contra o Fortaleza e devem reassumir as vagas entre os titulares nos lugares de Matheus Felipe e Rômulo. Pedro Rocha é dúvida e Vitinho se recuperou de lesão, mas ainda precisa de um tempo antes de retornar. Continuam ausentes Thiago Heleno, Kawan, Julimar, Reinaldo e Marlos, todos no departamento médico.

ATHLETICO-PR X CORINTHIANS

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Hugo Moura, Matheus Fernandes, Léo Cittadini, Cuello e Terans; Pablo. Técnico: Felipão.

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Roni e Renato Augusto; Mantuan, Willian e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Horário: 21h30

Local: Arena da Baixada

TV: Globo