Corinthians tenta virar contra Chapecoense na Copa do Brasil para se manter em alta

O Corinthians pode ir do céu ao inferno em três dias. Depois de conquistar o tricampeonato paulista no domingo, o time alvinegro volta a campo em meio à ressaca da festa para enfrentar a Chapecoense, em Itaquera, no jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil.

A equipe comandada por Fábio Carille perdeu a partida de ida por 1 a 0 e precisará da vitória por dois gols de diferença no tempo regulamentar para seguir vivo no torneio - se vencer por apenas um a decisão vai para os pênaltis.

O treinador não contará com quatro titulares, vetados pelo departamento médico: o zagueiro Henrique, o lateral-esquerdo Danilo Avelar, o volante Junior Urso e o centroavante Gustagol. A expectativa é que os quatro estejam aptos para a estreia do Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

O problema é que para esse jogo o Corinthians precisa de poder ofensivo e essas baixas são consideráveis. Gustagol é o artilheiro do time na temporada com oito gols, Avelar é o vice, com cinco, e Urso aparece em terceiro com três.

Dos relacionados para a partida, o discurso é o de que a festa da conquista já ficou para trás. "Temos de deixar o título de lado e concentrar agora para esse jogo duro contra a Chapecoense", disse Fagner. “A festa da comemoração foi leve, tivemos um jantar só com o grupo e os familiares e já voltamos as atenções para essa decisão”, comentou o volante Ralf.

A Chapecoense vem de um vice-campeonato estadual após perder a decisão para o Avaí nos pênaltis. A principal baixa é do goleiro Vagner. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e rompeu o menisco no jogo de ida contra o Corinthians e terá de passar por cirurgia.

Curiosamente, a partida pela Copa do Brasil era seu segundo jogo pelo time alviverde. Ele havia sido contratado por causa da suspensão por doping do então titular João Ricardo e nem teve tempo de ser apresentado.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Manoel, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Ramiro e Sornoza; Vagner Love, Boselli e Clayson. Técnico: Fábio Carille.

CHAPECOENSE - Tiepo; Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos, Gustavo Campanharo e Régis; Aylon e Everaldo. Técnico: Ney Franco.

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

LOCAL - Arena Corinthians.

HORÁRIO - 21h30.

NA TV - Globo e SporTV.