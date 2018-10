Corinthians terá apenas três titulares da decisão para enfrentar o Santos

O Corinthians está definido com surpresas para encarar o Santos neste sábado, às 19h, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Preocupado com a decisão da Copa do Brasil, o técnico Jair Ventura decidiu fazer improvisações e levará a campo um time com apenas três titulares. A principal novidade é a presença do zagueiro Pedro Henrique como lateral-direito.

Os titulares que serão mantidos na equipe são o zagueiro Léo Santos, o meia Mateus Vital e o volante Douglas, que não jogou contra o Cruzeiro, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, por estar suspenso. O time que Jair Ventura deve colocar em campo é: Walter; Pedro Henrique, Léo Santos, Marllon e Carlos Augusto; Douglas, Araos, Pedrinho, Mateus Vital e Sheik; Jonathas.

Pedro Henrique é zagueiro, mas tem treinado como lateral-direito justamente para aparecer como opção quando Fagner não estiver disponível. Mantuan, que seria uma outra opção, Ventura acredita que seja melhor utilizado como volante, sua posição de origem. Paulo Roberto é outro que pode atuar improvisado no setor, mas se recupera de uma inflamação na coxa esquerda.

Na segunda-feira, Mantuan, Danilo e Thiaguinho chegaram a treinar entre os titulares, mas ficarão no banco de reservas. O Corinthians inicia a rodada na 11ª colocação, com 35 pontos, enquanto o Santos aparece em sétimo, com 39.