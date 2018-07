Corinthians terá ataque com Elton e Gilsinho em Itu

SÃO PAULO - O Corinthians testará uma nova formação de ataque contra o Ituano, nesta quarta-feira, em Itu, pela quarta rodada doCampeonato Paulista. Elton e Gilsinho serão os titulares nas vagas de Liedson e Emerson, ambos poupados por orientação do departamento de preparação física.

"Não podemos sobrecarregar o atleta, uma carga excessiva vai romper", afirmou o técnico Tite, justificando as alterações que abrirão as portas para dois dos reforços contratados para a temporada 2012. Elton marcou um dos gols do time na estreia no Paulistão contra o Mirassol (vitória por 2 a 1). Já Gilsinho fará seu primeiro jogo oficial pela equipe.

Liedson chegou a participar do rachão na tarde desta terça-feira, mas o técnico Tite optou por deixá-lo de fora da partida. Emerson sequer treinou com bola. O treinador decidiu escalar os dois novatos porque os Willian está machucado e Jorge Henrique também está no departamento médico - sentiu uma pancada no jogo contra o Linense, no domingo.

Tite também descartou a presença de Adriano até mesmo no banco de reservas, uma vez que o centroavante ainda está longe da melhor forma física. Bill, que voltou de empréstimo do Coritiba, fica entre os suplentes.