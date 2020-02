Corinthians terá de acabar com série invicta do Guaraní no ano para seguir na Libertadores

O Corinthians terá de ser efetivo e jogar um futebol muito acima do apresentado nas últimas partidas se quiser ir adiante na Copa Libertadores. Além de ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, fora de casa, o time alvinegro enfrentará na quarta-feira, na arena em Itaquera, uma equipe embalada neste início de temporada.

O Guaraní, do Paraguai, vive ótimo momento. Bater o Corinthians em Assunção foi mais uma boa atuação do time que está invicto no ano. A equipe comandada pelo técnico argentino Gustavo Costas lidera o campeonato nacional, com dez pontos conquistados em quatro jogos. Foram três vitórias e um empate, com oito gols marcados e apenas três sofridos.

No sábado, pela quarta rodada do Paraguaio, a equipe derrotou o Olímpia por 4 a 2, com dois gols de Bobadilla e dois de Fernando Fernandez. Antes, bateu o 12 de Octubre por 3 a 1 e o Cerro Porteño por 1 a 0. Na primeira fase da Libertadores, o Guarani avançou com duas vitórias sem sofrer gols. Derrotou o San José, da Bolívia, fora, por 1 a 0, e depois goleou por 4 a 0, em Assunção.

No triunfo sobre o Corinthians na última quarta-feira, o time apresentou boa consistência defensiva, tanto é que não levou nenhum grande susto, e soube aproveitar a chance criada - o gol saiu de bola parada e cabeceio do volante Morel.

No duelo desta quarta-feira, o Corinthians terá de ter paciência para buscar o gol, porque se vacilar no setor defensivo a situação pode se complicar ainda mais. Isso porque se o Guarani fizer um, o time alvinegro terá de marcar três já que nesta fase da competição há a regra do gol fora de casa.

O técnico Tiago Nunes ainda não confirmou a escalação para a partida de volta, mas Lucas Piton deve ficar com a vaga de Sidcley na lateral esquerda e Pedrinho, que estava na seleção brasileira sub-23, substituirá Everaldo.

Depois de ter os treinos da segunda-feira cancelados por causa da chuva, a expectativa é que o elenco se reapresente nesta terça-feira para fazer o único treino antes do duelo pela Libertadores. O time provável para quarta-feira deverá ter: Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Lucas Piton; Camacho, Cantillo e Luan; Pedrinho (Everaldo), Boselli e Janderson.