Corinthians terá dupla de defesa inédita no clássico de domingo

O técnico Cristóvão Borges vai apostar em uma dupla de zaga do Corinthians que jamais atuou junta contra o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Balbuena volta após cumprir suspensão e terá como companheiro Vilson, que assume a vaga de Yago, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A montagem da defesa vem após uma reação do clube para evitar os gols adversários. Foram seis jogos seguidos com a defesa sendo vazada, até a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, quinta-feira, no Itaquerão. O treinador tem pelo menos duas indefinições para o clássico válido pelo Brasileiro. O treino de hoje será decisivo para testar as recuperações do meia Marquinhos Gabriel, gripado, e do lateral-direito Fagner, que teve indisposição intestinal.

Outra expectativa é saber se o atacante Gustavo será titular. O jogador de 22 anos estreou contra o Sport, teve boa atuação e ajudou o time a definir a vitória no segundo tempo. O volante Jean, ex-Paraná, também fez o primeiro jogo pelo Corinthians na vitória sobre a equipe pernambucana.