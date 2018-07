Itaquerão estará cheio no reencontro com Guerrero

A torcida do Corinthians está ansiosa para o reencontro com Guerrero. Quase um mês antes do jogo contra o Flamengo, no Itaquerão, já foram vendidos 36 mil ingressos.

A partida será realizada no dia 25 de outubro. Restam apenas bilhetes para o setor Oeste Inferior, o mais caro da arena. Nas demais áreas do estádio, as entradas já estão esgotadas.

Será o primeiro jogo de Guerrero contra o Corinthians desde a sua conturbada saída do Parque Jorge. O peruano deixou o clube sem nem se despedir dos companheiros. No primeiro turno, na vitória por 3 a 0 do Corinthians, no Maracanã, o atacante não pôde atuar devido a um acordo entre os dois clubes.

A expectativa da diretoria do Corinthians é de recorde de público no Itaquerão no jogo do dia 25 de outubro. A marca atual é de 41.809 pagantes que assistiram ao jogo contra o Joinville, pela 25ª rodada, no dia 13 de setembro.

Para o jogo contra o Goiás, no dia 15 de outubro, pela 30ª rodada, a diretoria do Corinthians anunciou que já foram vendidos 29 mil ingressos.