Corinthians terá mudanças na defesa e no ataque para enfrentar o Vitória

SÃO PAULO - O Corinthians terá mudanças na defesa e também no ataque para enfrentar o Vitória, domingo, no Pacaembu, pelo Brasileirão. Além do zagueiro Paulo André, expulso no clássico contra o Santos, o atacante Paolo Guerrero está fora da partida.

O peruano foi liberado para defender sua seleção num amistoso. O jogo acontecerá apenas na próxima quarta, mas como a partida será disputada em Suwon, na Coreia do Sul, ele tem de viajar com antecedência e se apresentar à seleção peruana. Além do Vitória, ele também não encara o Fluminense.

Para a vaga de Guerrero, Tite terá à disposição Emerson Sheik, que volta de suspensão, ou Alexandre Pato, que atuou no segundo tempo contra o Santos no lugar do peruano.

Pato não foi bem no clássico, mas ainda assim ganhou voto de confiança do técnico Tite. “Ele é competitivo mas ainda está abaixo dos demais, que estão há mais tempo no clube.”

No lugar de Paulo André, o escolhido do treinador é o zagueiro Felipe, que vai formar dupla com Gil. “Vou fazer o que todos fazem no Corinthians: o simples. Não existe segredo”, disse. O zagueiro Cleber, contratado da Ponte Preta, ainda não pode atuar porque não tem condição física de jogo.