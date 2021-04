Corinthians terá o Peñarol pela frente na fase de grupos da Copa Sul-Americana

O Corinthians conheceu na noite de terça-feira o quarto e último time de sua chave na Copa Sul-Americana. É o tradicional Peñarol, do Uruguai, que se classificou à fase de grupos ao golear o Cerro Largo por 4 a 1, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pela partida de volta do duelo local pela fase preliminar da competição continental.

Além do Corinthians e do Peñarol, Sport Huancayo, do Peru, e River Plate, do Paraguai, fazem parte do Grupo E. Apenas o líder da chave ao final de seis rodadas avançará às oitavas de final, fase onde também entrarão os terceiros colocados de cada grupo da Copa Libertadores.

Com a definição do último classificado da chave, o Corinthians tem agora toda a tabela definida em busca do título inédito da Copa Sul-Americana - o mais perto que chegou foi nas semifinais de 2019, quando caiu para o Independiente Del Valle, do Equador.

A estreia acontecerá na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, contra o River Plate. Na sequência, o clube alvinegro fará o seu primeiro jogo em casa, na Neo Química Arena, em São Paulo, ainda em abril, no dia 29, contra o Peñarol, às 19h15.

As outras quatro partidas da fase de grupos acontecerão em maio, com o Corinthians encarando o Sport Huancayo, no Peru, no dia 6, e em São Paulo no dia 20; a volta contra o Peñarol, na capital uruguaia, no dia 13; e fechando a chave contra o River Plate paraguaio, em casa, no dia 26.

Das três viagens que o Corinthians fará na fase de grupos da Sul-Americana, a mais distante será à Huancayo: 4.577 km. A cidade peruana fica a pouco mais de 300 km da capital do país, Lima. O maior problema é a altitude de 3.249 metros acima do mar. Montevidéu e Assunção possuem distâncias mais amenas - 1.928 e 1.351 km, respectivamente.