Corinthians terá o retorno de titulares contra o Vasco

SÃO PAULO - O Corinthians deverá ter a maioria de seus titulares de volta contra o Vasco, no sábado, no Pacaembu, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite comandou um treino nesta segunda-feira com praticamente todos seus principais jogadores à disposição. As exceções foram o meia Danilo e o atacante Emerson. Ambos se recuperam de lesões.

Danilo tem grandes chances de jogar porque ele já ficou de fora do empate contra o Bahia, no último sábado, por causa de um corte no pé - ele recebeu três pontos. Já Emerson continua fazendo um trabalho à parte para se recuperar da lesão no joelho. A previsão é que ele desfalque o time contra o Vasco, mas volte na partida diante do Atlético Goianiense, em Goiânia, no dia 4 de novembro.

Chicão deve voltar a ser relacionado para uma partida desde que fez cirurgia para retirada uma hérnia. O zagueiro deve ficar no banco contra o Vasco. Com a lesão de Wallace, a zaga titular será formada por Paulo André e Anderson Polga, que fez a sua estreia no Corinthians no último sábado.