Corinthians terá posto de combustível temático na Zona Leste de São Paulo

A torcida do Corinthians terá mais um reduto específico do clube na Zona Leste de São Paulo. Neste sábado será inaugurado o Posto Corinthians, local com serviços de abastecimento e loja de conveniência no bairro de Itaquera a apenas a 1,3km da Neo Química Arena. Parte do valor faturado no estabelecimento temático será revertido à equipe do Parque São Jorge.

O posto terá decoração temática com as cores do Corinthians e uma série de inovações. O painel do estabelecimento vai trocar de configuração e poder exibir o placar das últimas vitórias e fotos recentes do time. Um outro painel, iluminado com estrelas, representa os títulos conquistados pelo clube ao longo da história.

Os idealizadores pretendem ainda instalar dois telões nas áreas externas para transmitir as partidas. Os torcedores poderão assistir da arquibancada de concreto batido, inspirada no antigo setor da geral. Outra inspiração em estádios se reflete nos materiais do guarda-corpo, cujo desenho remete ao velho alambrado do estádio do Pacaembu. Dentro da loja de conveniência, haverá produtos licenciados do Corinthians.

O projeto foi elaborado pela empresa FutureBrand e licenciado para o Grupo CPN. "Nosso maior desafio era criar um local de convivência, que fosse convidativo e intuitivo ao mesmo tempo. As pessoas precisam chegar e se sentir à vontade, seja para abastecer, para assistir ao jogo ou para ficar no deck com a galera quando a pandemia passar", explicou o diretor de Criação e Sócio da FutureBrand São Paulo, Arnaldo Bastos.

Para a área superior do Posto Corinthians, será realizado um concurso de grafite para escolher o artista para personalizar o espaço com o tema escolhido: as duas décadas do Mundial de 2000. O endereço será justamente uma referência à data: Avenida Líder, número 2000.