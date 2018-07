Corinthians terá reservas contra a Ponte e titulares no clássico contra Palmeiras

O técnico Tite definiu em um único treinamento o Corinthians para os próximos jogos pelo Campeonato Paulista e também pela Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, contra a Ponte Preta, entram em campo os reservas, e no domingo, contra o Palmeiras, os titulares.

Essa foi a lógica do treinamento desta terça-feira no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Tite poupou praticamente todos seus principais jogadores do treino com bola e comandou uma atividade em campo com um time misto (8 suplentes e 3 titulares) que vai encarar a Ponte Preta.

A escalação para pegar a equipe de Campinas, pela 12.ª rodada do Paulistão, é a seguinte: Cássio; Edilson, Vilson, Yago e Guilherme Arana; Willians, Romero, Rodriguinho, Alan Mineiro e Danilo; Luciano.

Desta forma, Tite preserva os titulares como Fagner, Giovanni Augusto, Lucca, Guilherme e André para encarar o Palmeiras no estádio do Pacaembu, jogo que antecede a partida contra o Independiente Santa Fé, em Bogotá, na Colômbia, pela Libertadores, na quarta-feira que vem.

Elias treinou entre os reservas e pode ficar à disposição de Tite para os jogos contra a Ponte Preta e Palmeiras. Ele não atua desde 17 de fevereiro por causa de uma lesão na perna esquerda.

Líder do Grupo D com 29 pontos, o Corinthians confirma a primeira colocação geral do Paulistão com duas rodadas de antecedência se vencer a Ponte Preta nesta quarta-feira. O time de Tite já está classificado para a próxima fase.