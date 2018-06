Corinthians terá Sheik, Henrique e Danilo em jogo-treino nesta terça-feira

O Corinthians fará um jogo-treino contra o Nacional, da Série A-2 do Campeonato Paulista, nesta terça-feira, durante treinamento que será realizado na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava. O técnico Fábio Carille já avisou que pretende aproveitar a atividade para testar o atacante Emerson Sheik e o zagueiro Henrique e saber como ambos estão fisicamente. E também será mais uma oportunidade para Danilo mostrar serviço ao treinador.

Nesta segunda-feira, o treinador comandou um treino tático em que esboçou o time para o jogo-treino com Caíque; Mantuan, Léo Santos, Henrique e Guilherme Romão; Renê Júnior, Lucca, Camacho, Mateus Vital e Emerson Sheik; Danilo.

Emerson tem um processo mais avançado que Henrique. Carille já disse que vai levá-lo para o jogo contra o Novorizontino, no domingo. O jogo-treino será a primeira atividade com situação de jogo que o atacante terá desde que retornou ao clube. Já Henrique precisará esperar um pouco mais para jogar. O defensor realizou apenas três treinos no gramado e precisará de, pelo menos, duas semanas para ter condições de jogo.

O elenco se reapresentou nesta segunda-feira, após derrotar o São Paulo por 2 a 1, no Pacaembu, no sábado. Os titulares que jogaram o clássico ficaram na parte interna do clube, fazendo recuperação física, enquanto os reservas foram para o campo. As exceções foram Paulo Roberto e Vilson, que se recuperam de lesões, e o atacante Carlinhos, que tirou o dente do siso e ficará sem treinar por alguns dias.