Corinthians terá três desfalques contra o Vasco

O Corinthians terá três desfalques para o jogo contra o Vasco, sábado, em Itaquera, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Ventura não poderá contar com o volante Douglas (expulso diante do Cruzeiro), o lateral-esquerdo Carlos Augusto (com a seleção brasileira sub-20) e o atacante Romero (com a seleção paraguaia).

Para a vaga de Douglas, a tendência é que o treinador escale Thiaguinho, que entrou bem nos segundos tempos contra São Paulo e Cruzeiro. Outra opção é o chileno Ángelo Araos, que cumpriu suspensão na derrota para o Cruzeiro, quarta-feira, após ser expulso diante do São Paulo.

No ataque, a dúvida é se Jair Ventura escolherá Clayson ou Mateus Vital para substituir Romero, com ligeira vantagem para o primeiro. Na lateral, Danilo Avelar deve continuar como titular.

Diante da má fase da equipe, a concentração dos jogadores foi antecipada para esta quinta-feira. Assim, os atletas vão dormir duas noites seguidas no CT do Parque Ecológico - o comum é o elenco iniciar o regime de concentração na véspera das partidas.

Principal torcida organizada corintiana, a Gaviões da Fiel fará um protesto sexta-feira à tarde, no CT. Os líderes da facção cobram raça dos jogadores. Até o início da tarde desta quinta-feira, 22 mil ingressos foram vendidos para o jogo contra o Vasco. O Corinthians está apenas um ponto à frente do time carioca (40 a 39).