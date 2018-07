Corinthians terá volta de Fagner e Uendel em jogo-treino

Tite vai testar no jogo-treino de nesta sexta-feira contra o Red Bull Brasil dois titulares do Corinthians que acabam de se recuperar de contusão. Os laterais Fagner e Uendel serão observados no time formado por reservas que irá a campo.

A atividade no CT do clube será importante para dar ritmo aos dois jogadores, que devem começar a partida contra o Vasco em São Januário, dia 19, que pode valer o título para a equipe.

Outro atleta que ficou muito tempo afastado e deve participar da atividade é Bruno Henrique. O volante era titular na equipe de Tite e está afastado desde o dia 30 agosto, depois de sofrer uma lesão no tornozelo.

O atacante Lincom, com contrato até o fim do ano, não deve permanecer no clube. Ontem Tite teve uma conversa com ele.

A provável escalação contra o Red Bull é: Walter; Fagner, Edu Dracena, Yago e Uendel; Cristian, Bruno Henrique, Rodriguinho e Danilo; Lucca e Romero.