Corinthians termina ano com derrota para o Grêmio e tem Sul-Americana como consolo

O Corinthians encerrou com derrota a temporada. Perdeu por 1 a 0 para o Grêmio neste domingo, em Porto Alegre, em jogo no qual mais uma vez mostrou toda a sua limitação e falta de ousadia. Menos mal que ao menos confirmou vaga na Copa Sul-Americana ao ficar em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. Os gaúchos conseguiram o que queriam: confirmar a classificação direta na Copa Libertadores, ou seja, na fase de grupos, ao terminar em quarto lugar, com 66 pontos.

Resta à torcida do Corinthians, agora, esperar por um 2019 melhor. O treinador deve ser Fabio Carille, no lugar de Jair Ventura, cujo trabalho foi bastante fraco. E um bom reforço, ao menos, está próximo de chegar: Richard, volante que disputou o Brasileiro pelo Fluminense.

O Corinthians simplesmente não jogou no primeiro tempo. O time passou todo o tempo recuado, mais preocupado em tentar não deixar o Grêmio levar perigo ao gol de Cássio do que em buscar a criação de jogadas ofensivas. Não deu certo, claro. Os gaúchos pressionaram bastante, não demoraram muito para abrir vantagem e poderiam até ter construído uma diferença mais confortável.

Apesar de ter como objetivo apenas marcar, o Corinthians permitia ao Grêmio trocar a bola com tranquilidade, girar as jogadas de um lado para o outro e dominar completamente a partida. Assim, o primeiro gol não demorou a sair. Aos 11 minutos, os gaúchos penetraram tocando a bola, que chamou a Alisson. O atacante cruzou, a bola desviou em Henrique e Jael se antecipou a Cássio para tocar de cabeça.

O Grêmio criava chances sucessivas. Aos 14, Jael serviu Everton, que deu um drible desconcertante em Léo Santos, deixando-o estatelado no chão, e chutou na trave. Em seguida, Everton enfileirou três adversários, dentro da área corintiana, mas seu chute acabou desviado.

Pouco depois, o Corinthians teve a única chance de gol na etapa, num lance em que Romero recebeu na área, mas chutou mal, por cima.

Os donos da casa nem se coçaram. Mantiveram o domínio e continuaram rodando a área de Cássio. Aos 31, Alisson quase marcou de cabeça. O time teria ainda mais algumas oportunidades antes de a etapa terminar, todas assistidas com complacência pelos jogadores do time paulista.

O Corinthians voltou um pouco mais agressivo na etapa final, com os jogadores mais agrupados e procurando ocupar espaços no campo do Grêmio. Aos 6 minutos, Romero teve boa chance na frente de Paulo Victor, mas não conseguiu encerrar seu jejum de gols. Os gaúchos diminuíram o ritmo, mas continuaram apostando no toque de bola e nas jogadas pelos lados do campo.

A partida ficou equilibrada, mas o nível caiu. As jogadas passaram a se concentrar mais no setor intermediário do campo, com poucos lances de penetração.

A partir dos 30 minutos, o Corinthians passou a ficar mais no campo Grêmio, tentando atacar em busca do empate. Mas, então, o fraco poder ofensivo do time de Jair Ventura se fez presente mais uma vez: a dificuldade de concluir as jogadas, mesmo nos momentos em que o Grêmio errava, era irritante.

Se ao Corinthians falta talento, ao Grêmio, na parte final do jogo de ontem, faltou interesse. Acomodado pela vitória que lhe garantia a vaga na fasde de grupos da Libertadores, esperou o tempo passar para comemorar. O Corinthians, por sua vez, nada tem a festejar nesse melancólico fim de temporada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1X0 CORINTHIANS

GRÊMIO - Paulo Victor; Léo Moura (Matheus Henrique), Michel, Kannemann e Cortez; Maicon (Douglas), Cícero e Ramiro; Alisson, Jael (André) e Everton. Técnico: Renato Portaluppi.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Gabriel (Douglas) e Thiaguinho; Pedrinho (Danilo), Jadson e Romero; Mateus Vidal (Clayson). Técnico: Jair Ventura.

GOL - Jael, aos 11 minutos do primeiro tempo.

JUIZ - Ricardo Marques Ribeiro.

CARTÃO AMARELO - Romero, Henrique, Jael, Léo Santos, Carlos Augusto e Kannemann.

PÚBLICO - 41.330 (total).

RENDA - R$ 1.450.578,00.

LOCAL - Arena Grêmio.