Corinthians testa nova opção de ataque em duelo contra o Inter

O Corinthians encara o Internacional hoje, às 16h, em casa, com o objetivo de se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e também em busca da melhor formação para a partida contra o Flamengo, no meio da próxima semana, em jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O técnico Jair Ventura garante que não montou a equipe pensando no duelo com o time carioca. No entanto, coincidência ou não, o centroavante Roger, que não está inscrito na Copa do Brasil, foi para o banco para a entrada do meia Mateus Vital.

O ataque tem sido a principal dor de cabeça nesse início de trabalho do treinador. Tanto é assim que em seu quarto jogo à frente da equipe ele testará a quarta diferente formação ofensiva da equipe alvinegra.

Na estreia, derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, o Corinthians começou com Pedrinho, Jadson, Romero e Roger na frente. Na sequência, no empate sem gols com o Flamengo pela Copa do Brasil, Jadson, Clayson e Romero foram os titulares. Na vitória sobre o Sport por 2 a 1 no último domingo, o esquema tático foi semelhante ao do clássico, mas com Clayson na vaga do garoto Pedrinho.

Agora, Mateus Vital, que entrou no segundo tempo dos dois últimos jogos, ganha oportunidade de começar a partida. Jair espera que sem um centroavante de ofício, os jogadores de meio se aproximem mais da área. “É importante que o Vital e o Jadson façam a infiltração. Temos de diminuir essa distância. Eles precisam chegar mais ao gol rival”, comentou.

Jair também quer que a equipe chute mais a gol. De acordo com o Footstats, o Corinthians é um dos times que menos finalizam no Brasileiro. Nesse ranking, ocupa a antepenúltima posição, com 88 chutes a gol após 25 jogos. O Flamengo encabeça a lista no quesito com 145.

“Sei desses números e temos trabalhado para mudar essa situação. Vamos enfrentar um rival muito forte tanto fisicamente quanto tecnicamente. E esperamos sair com a vitória”, diz Jair. Para a partida, o Corinthians terá outras duas alterações em relação ao último jogo: Fagner, recuperado de problema muscular, volta à lateral-direita. O volante Gabriel entrará no lugar de Ralf, suspenso pelo terceiro amarelo.

Outro desfalque será o centroavante Jonathas, que teve confirmada fibrose na coxa direita. O jogador também é dúvida para o confronto com o Flamengo pela Copa do Brasil.

Em relação ao rival, que briga pela ponta da tabela, Jair se mostrou preocupado com a rápida transição entre a zaga e o ataque. “O Inter tem atletas de velocidade, como Pottker e Nico Lopez. Temos de estar atentos para dificultar essas ações.” Se ganhar, o Corinthians ainda ajuda o líder São Paulo.