Corinthians toma sufoco, bate o Al Ahly e vai para a final do Mundial de Clubes

TOYOTA - O Corinthians tenta faturar o seu segundo título do Mundial de Clubes no domingo após passar pelo primeiro desafio no Japão, com vitória magra nas semifinais. Nesta quarta-feira, o atual campeão da Libertadores confirmou o seu favoritismo e se classificou para a decisão do torneio ao derrotar o Al Ahly, do Egito, por 1 a 0, com gol de Guerrero.





Na decisão do Mundial de Clubes, marcada para as 8h30 (horário de Brasília) do domingo em Yokohama, o Corinthians enfrenta o vencedor da partida entre Chelsea, da Inglaterra, e Monterrey, do México, que será disputada nesta quinta-feira, também às 8h30.

Derrotado, o Al Ahly disputará o terceiro lugar também no domingo, às 5h30, contra o time que cair na outra semifinal. Em sua estreia, o Corinthians dominou o primeiro tempo e, mesmo sem criar grandes oportunidades, conseguiu definir a vitória com eficiência. Para isso contou com a participação decisiva do atacante peruano Paolo Guerrero, que chegou a ser dúvida para a disputa por causa de uma lesão. Ele marcou o único gol da partida. Na etapa final, o Al Ahly chegou a ameaçar o time paulista, que soube se defender para obter a vaga na decisão.

Vale também destacar a festa da torcida corintiana, que não parou um só instante de cantar e apoiar o time. Parecia que o Corinthians estava no Pacaembu.

O JOGO

O Corinthians tomou a iniciativa de atacar nos primeiros minutos, mas sem pressa, trocando passes no setor ofensivo, em busca de espaços na defesa adversária. O time ameaçou pela primeira vez aos nove minutos. Alessandro cobrou lateral, a defesa cortou errado e Douglas finalizou de primeira, com a bola saindo pela direita do time egípcio.

Apesar do domínio, o Corinthians passou por um susto no lance seguinte, quando Soliman cobrou falta e Rabia, livre, cabeceou à esquerda do gol, em impedimento. Porém, exceto por essa jogada, o primeiro tempo foi controlado pelo time paulista, que não teve mais a sua meta ameaçada pelo adversário, preocupado apenas em marcar, mas sem muito êxito.

Aos 21 minutos, Emerson tentou encontrar Paulinho na grande área, mas o goleiro Ekrami cortou antes da finalização do volante. O primeiro gol corintiano saiu aos 29 minutos após cobrança de escanteio. Douglas cruzou e a defesa do Al Ahly cortou. A bola voltou para o meia, que cruzou novamente. Guerrero cabeceou e a bola entrou no canto direito, sem chance de defesa para Ekrami: 1 a 0.

Em desvantagem, o Al Ahly passou a adotar postura mais ofensiva, tentou marcar a saída de bola do Corinthians, mas não conseguiu criar chances efetivas de gol. Assim, o primeiro tempo terminou mesmo com o time brasileiro em vantagem. Festa brasileira no estádio de Toyota.

SEM PEGADA

O Al Ahly voltou para a etapa final tentando pressionar o Corinthians e adiantou a marcação, mas não conseguia superar os defensores do time brasileiro, que mudou seu posicionamento para tentar puxar contra-ataques. Assim, o ritmo da partida caiu, sem lances perigosos.

O time egípcio acionou o veterano Aboutrika, de 34 anos, que iniciou o jogo no banco de reservas. Aos 17 minutos, o Al Ahly ameaçou. Chicão cortou cruzamento de Fathi, mas a bola sobrou para Rabia, que chutou forte, de primeira. A bola saiu à esquerda da meta de Cássio.

Em seu melhor momento na partida, o Al Ahly voltou a ameaçar o Corinthians aos 20 minutos. Aboutrika lançou Fathi em velocidade. Na grande área, ele tocou na saída de Cássio, mas para fora. Sob pressão, o Corinthians respondeu aos 28 minutos. Guerrero passou para Paulinho, que driblou um marcador e chutou cruzado. A defesa do time egípcio, porém, fez o corte.

Tite mandou a campo Romarinho, Jorge Henrique e Guilherme Andrade. Todos para ajudar na defesa. Mas a bola era do rival. Assim, o Corinthians levou alguns sustos, passou sufoco, mas conseguiu manter o placar de 1 a 0, que garantiu sua passagem para a decisão do Mundial de Clubes.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 AL AHLY

CORINTHIANS - Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Douglas (Jorge Henrique); Emerson (Romarinho) e Guerrero (Guilherme Andrade). Técnico: Tite.

AL AHLY - Ekrami (El Saoud); Fathi, Gomaa, Naguib e Kenawi; Said (Aboutrika), Rabia, Ashour e Soliman; Gedo (Moteb) e Hamdi. Técnico: Hossam el Badry.

GOL - Guerrero, aos 29 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Marco Antonio Rodríguez (Fifa/México).

PÚBLICO - 31.417 espectadores.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio de Toyota, em Toyota (Japão).

TEMPO REAL RESUMO DO JOGO A primeira etapa foi cumprida. Com gol de Guerrero, aos 29 minutos do primeiro tempo, o Corinthians bate o Al Ahly, do Egito, e se garante na final do Mundial de Clubes da Fifa. Não foi um jogo fácil. O time de Tite mostrou melhor futebol na primeira etapa, mas foi sufocado depois. Correu risco, mas se classificou. Esperava-se um Corinthians mais ofensivo, com um futebol mais bem jogado. Não foi o que se viu. Com a classificação, o Corinthians agora espera pelo outro finalista entre Monterrey, do México, e Chelsea, da Inglaterra, que jogam nesta quinta, às 8h30 (horário de Brasília).

SEGUNDO TEMPO 50min - Acabou. O Corinthians ganha por 1 a 0 e vai para a final do Mundial de Clubes. 47min - Guerrero deixa o time. Entra Guilherme Andrade. Tite fecha tudo. 45min - O Al Ahly toca a bola e erra nos levantamentos, quase sempre nas mãos de Cássio. O juiz dá mais 5 minutos de jogo. 43min - Como corre atrás dos adversários, os jogadores do Corinthians chegam cansados ao ataque, quando atacam. Mas é visível a intenção de deixar o tempo passar e festejar esse 1 a 0. Falta qualidade ao técnico do Egito. 41min - O Corinthians recua com todos os seus jogadores. Os rivais do Al Akly não encontram brechas para penetrar na defesa brasileira. O Corinthians precisa suportar mais quatro minutos para ganhar o direito de disputar a final do Mundial de Clubes. 38min - Nesta quinta, em Yokohama, Chelsea e Monterrey faz a outra semifinal. O jogo é às 8h30 no horário brasileiro. 37min - Soliman chuta de longe e a bola passa perto, por cima do gol de Cássio. 36min - Só dá Al Ahly. 34min - A Fiel empurra o time, canta, faz festa, defende-se do frio. Jorge Henrique entra no lugar de Douglas. 33min - Embora o risco que corre o Corinthians nesse momento, deixando o Al Ahly com a bola, a postura do time é a mesma que o levou para a final da Libertadores. Marca um gol e depois se defende à espera de uma boa chance. Jorge Henrique vai entrar. 29min - Romarinho entra no lugar do talismã Emerson. Tite pensa em fôlego novo para puxar os contra-ataques. Também ainda se lembra da sorte do menino no gol contra o Boca Juniors na Libertadores. 28min - O Al Ahly tenta novamente e a bola é desviada para escanteio. A bola ronda a área de Cássio. A marcação do Corinthians não é boa nesse momento. No contragolpe, com Douglas e Danilo tocando bem, Paulinho limpa e bate com perigo. Aí sim o Corinthians equilibra, sai do sufoco, mostra que está vivo. 25min - Em caso de empate, a disputa vai para a prorrgação e depois para os pênaltis. 24min - O Corinthians fica na defesa, não consegue encaixar um contra-ataque. A bola é do Al Ahly, que joga melhor nesse momento. Tite prepara a entrada de Romarinho. 21min - Em boa jogada do Alo Akly pela direita, Fathi toca para fora na saída do goleiro Cássio. Foi a melhor chance do time do Egito. O jogo fica difícil para o Corinthians. Toma sufoco. 20min - O Corinthians joga para fazer pasar o tempo. Fica pouco com a bola e este é um expediente perigoso. 18min - Susto para Cássio: em bola que sobrou, o zagueiro Rabia enche o pé. A bola passa perto. O goleiro do Al Ahly não suporta e pede para sair. O jogo para de novo. Entra Abou Elseoud. 16min - O Corinthians tenta roubar a bola no meio de campo, onde o time egípcio toca a bola. O Al Ahly ataca mais e pressiona o Corinthians. É outra postura em relação ao primeiro tempo. 13min - O goleiro fica por enquanto. O jogo recomeça. 10min - O goleiro do Al Akly cobrou tiro de meta e sentiu a perna direita na batida da bola. Ekramy não deve continuar na partida. Ele é atendido pelos médicos do clube. Está mancando... Os companheiros pedem a troca... Ekramy tenta ficar na partida... 9min - O Al Ahly manda a campo seu principal jogador: Aboutrika, de 34 anos. Deixa o jogo o camisa 19: Said. 7min - A bola está nos pés do time do Al Ahly. O Corinthians prepara seu bote. Dá espaço, corre atrás do rival, mas também já mostrou que pode sair em velocidade com três ou quatro. 4min - Susto. Tabela do Al Ahly pela esquerda. Solmann cabeceia para fora. O juiz já havia parado o jogo por impedimento. 3min - Dessa forma, com o Al Ahly no ataque, sobra campo para o Corinthians. Emerson já deu esse recado aos rivais. Na primeira bola, arrancou pela direita e chutou forte para forte. O Corinthians ganha escanteio. Paulinho manda para fora, de cabeça. 1min - Começou... Tite mantém o time do primeiro tempo. O Al Ahly parte para cima do Corinthians. É tudo ou nada para o time do Egito. Precisa do gol.

RESUMO DO PRIMEIRO TEMPO

Só deu Corinthians. O time de Tite levou uns 15 minutos para se organizar em campo. Quando conseguiu, levou o rival Al Ahly para seu campo de defesa. Tomou conta do jogo e foi ganhando escanteios. Num deles, aos 29 minutos, após a defesa aliviar o perigo. A bola é erguida na área para a cabeça fatal de Guerrero. A torcida corintiana não parou um só instante. Os egípcios não ofereceram perigo.

46min - Acabou.

45min - O Al Ahly tenta pressionar o Corinthians. Toca sem se apavorar, mas também é bem marcado.

42min - A torcida corintiana não para de cantar. Confirmando essa vitória parcial, o Corinthians faz a final do Mundial domingo, também às 8h30, contra o finalista de Monterrey e Chelsea.

40min - Ralf é o cão-de guarda da defesa corintiana. Joga ao seu estilo: sério e sem aliviar. Incansável na marcação.

38min - O jogo ganha algumas jogadas mais duras, dos dois lados. O Al Ahly não consegue invadir a defesa do Coronthians.

35min - O Corinthians tem mais espaço agora. Douglas está pela esquerda. O time ganha outro escanteio... Ele prefere tocar a bola curta.

32min - O gol do Corinthians faz o Al Ahly sair um pouco de trás. Era esperado. Até agora o time do Egito só se defendeu. A torcida do Corinthians pede mais, mais, mais....

29min - GOOOOOLLLLLLLLL do Corinthians: 1 a 0: Guerrero. De cabeça. GOOLLLLL... A torcida explode em festa. Tite pula muito no banco de reservas. Os jogadores de abraçam... GOOOOLLLLLL. O Corinthians dá o primeiro passo rumo à decisão do Mundial.

28min - O jogo para o Corinthians é calma e paciência. Novo escanteio... O árbitro conversa com os jogadores na área... Douglas cobra e a defesa tira.....

25min - Do jeito que está o jogo, é muito difícil que o Corinthians sofra um gol. O time joga sério, concentrado, bem postado e sem firulas, como foi sua campanha na Libertadores. O Al Ahly também não oferece perigo até agora. Correm para marcar e não para atacar.

23min - Paulinho também vai encontrando seu espaço pelo meio, ao seu estilo. Essa jogada com o volante é uma das principais do Corinthians, pedida por Tite em todos os treinos no Japão. O Corinthians é superior. Só não pode dar espaço para o contragolpe.

21min - O Corinthians tem dois escanteios seguidos... No primeiro a defesa rebate. No segundo, o goleiro faz novo corte.

19min - A troca de passe do Corinthians começa a funcionar. Emerson e Fábio Santos fazem boa trama pela esquerda até o cruzamento do atacante. O goleiro Ekramy voa na bola para fazer a defesa.

17min - Douglas tenta enfiar bolas para Emerson e Guerrero. Ainda não entrou nenhuma boa, mas essa jogada pode desmontar a marcação do rival, que joga atrás com praticamente todos os seus jogadores.

15min - O Corinthains não encontra espaço na marcação. Precisa tocar a bola com rapidez ou tentar abrir brechas no talento individual. O Corinthians já toma conta do campo de defesa do time do Egito.

13min - Emerson escorrega no gramado e se machuca. O jogo para. Emerson é atendido e se levanta. Volta ao jogo.

9min - O lado direito do Corinthians funciona bem. No rebote de jogada erguida na área, Guerrero pega de primeira e assusta, faz o torcedor se levantar. Aos poucos e com menos pressa, tocando a bola, o Corinthians vai mostrando sua cara, como Tite pediu.

7min - A velocidade dos egípcios é grande, sobretudo pelas beiradas do gramado. Isso impede que os laterais do Corinthians abandonem o posto. Em segundos, eles estão no ataque.

4min - O jogo é muito disputado pelo meio e pela direita do time corintiano. O Al Ahly não dá espaço. Os goleiros ainda não pegaram na bola. A Fiel não para de cantar: 'Vai, Corinthians'.

2min - A temperatura é de 5 graus, um pouco acima dos dias anteriores. É frio, mas não tanto. Os jogadores do Al Ahly correm muito e sabem tocar a bola. O Corinthians tenta pelo meio, com alguma pressa.

1min - Começou... O Corinthians a primeira das duas partidas mais importantes de sua recente história. Precisa ganhar do Al Ahly para fazer a grande final do Mundial de Clubes. Quem passar desse jogo encara o finalista de Monterrey e Chelsea. A Fiel marca presença no Estádio de Toyota. A festa é linda, o time está concentrado.