Corinthians torce contra rivais após empate contra o Flamengo no Rio

O empate da ultima quarta-feira, diante do Flamengo, no Engenhão, fez com que o Corinthians ganhasse uma posição no Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe é segunda colocada, com o mesmo número de pontos do líder Fluminense e do terceiro Cruzeiro - 54. Apesar disso, o lateral Alessandro afirmou que não sabe se o resultado foi bom.

Agora, o Corinthians torcerá contra os seus principais rivais na briga pelo título. "A gente vai saber se foi bom só depois dos jogos de amanhã (quinta-feira) e do sábado", declarou Alessandro. O Fluminense recebe o Grêmio, no Engenhão, nesta quinta, enquanto o Cruzeiro enfrenta o Prudente, fora de casa, no sábado.

Alessandro ainda ressaltou a importância de conquistar os três pontos em todas as partidas para seguir na briga pelo título nacional. "Não perder é importante, mas para o título nós precisamos da vitória. Do outro lado teve uma grande equipe e não podemos menosprezar, mas poderíamos ter ido melhor no segundo tempo", analisou.