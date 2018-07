Corinthians treina às 7h para poder ver jogo do Brasil e exalta atuação de Fagner

Após treino às 7 horas desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, jogadores e comissão técnica do Corinthians foram liberados da atividade a tempo de todos poderem assistir à vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o México, nesta segunda-feira, em Samara, pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. O site oficial do clube aproveitou para exaltar a atuação do lateral-direito Fagner, titular da seleção brasileira no duelo.

+ Com Corinthians, NBB deverá ter 15 equipes e vai começar em 13 de outubro

"Lateral corintiano faz outra boa partida e ajuda a seleção a derrubar os mexicanos", disse um trecho da notícia publicada pelo Corinthians e compartilhada pelas redes sociais oficiais. Além de Fagner, outro atleta do clube que defende o Brasil na Copa do Mundo é Cássio, goleiro reserva ainda não utilizado pelo técnico Tite.

Na parte da manhã, o elenco corintiano aprimorou a parte física na academia e depois realizou trabalho técnico sob o comando do treinador Osmar Loss. Os atletas aprimoraram fundamentos como troca de passe, aproximação, posse de bola e cobranças de bola parada.

Com 16 pontos, o Corinthians é o 10.º colocado no Campeonato Brasileiro e volta a entrar em campo pelo torneio só após o final da Copa do Mundo. O adversário, pela 13ª rodada, será o Botafogo, às 21 horas do dia 18, em uma quarta-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Antes da volta oficial aos gramados, o Corinthians fará três amistosos. Nesta quarta-feira, às 20 horas, enfrentará o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. No domingo, às 11 horas, o rival será o Grêmio, na Arena Corinthians. No mesmo local, o clube alvinegro jogará novamente contra o Cruzeiro, na outra quarta, dia 11.

MUDANÇA ADMINISTRATIVA

Por meio de nota oficial, o Corinthians anunciou troca no comando da diretoria financeira do clube. "O administrador de empresas, Wesley Melo, deixa o posto para dar mais atenção à sua vida pessoal. Em seu lugar, assume Matias Antonio Romano de Ávila, ex-vice-presidente comercial da Sul America Seguros e Previdência", disse o comunicado.