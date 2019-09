Corinthians treina com sete baixas e deve contar com volta de Fagner na sexta

Mesmo com sete baixas, o técnico Fábio Carille esboçou o time titular do Corinthians na atividade desta quarta-feira. A formação, no entanto, deve ser modificada para o duelo com o Fluminense, domingo, em Brasília, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Os principais reforços serão os retornos do lateral-direito Fagner, que estava na seleção brasileira, e do atacante Pedrinho, que defendeu o time sub-23. O primeiro deve treinar somente na sexta-feira, pois os amistosos da equipe principal aconteceram nos Estados Unidos. O outro é provável que trabalhe normalmente nesta quinta - Pedrinho foi reintegrado na terça, mas fez trabalhos a parte.

Outro que retornará nos próximos dias é Sornoza, que estava com a seleção equatoriana. O zagueiro Manoel e o lateral-esquerdo Danilo Avelar se recuperam de problemas físicos e são dúvidas para a partida. Clayson, suspenso, e Everaldo, machucado, são duas baixas certas.

Com essas dificuldades, Carille escalou os titulares com: Cássio; Michel Macedo, Bruno Méndez, Gil e Carlos Augusto; Gabriel; Júnior Urso e Jadson; Mateus Vital, Vagner Love e Janderson.

Fábio Carille destinou os trabalhos desta quarta-feira para fundamentos técnicos. Os defensores aprimoraram posicionamento em bola aérea, enquanto os jogadores ofensivos realizaram troca de passes e finalizações.

O Corinthians é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro com 32 pontos, a sete de distância do Flamengo. No domingo, enfrentará um adversário que vem de derrota por 3 a 0 para o Palmeiras e está na zona de rebaixamento. O Fluminense é o 17º colocado na tabela, com 15 pontos, a três do Cruzeiro, o 16º.