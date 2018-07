Corinthians treina com três atletas campeões da Copa São Paulo

O título da Copa São Paulo deste ano chamou a atenção para o time sub-20 do Corinthians, e alguns jogadores já começam a colher os frutos da conquista. Três dos principais destaques da campanha foram promovidos à equipe profissional nesta segunda-feira. São eles: o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Rodrigo Sam e o volante Marciel.

Destes, somente Guilherme Arana já teve experiência entre os profissionais, já que treinou parte da temporada passada com a equipe. Ele terá como concorrentes de posição os mesmos nomes do ano passado: o titular Fábio Santos e o reserva imediato Uendel.

Já Rodrigo Sam chega para a posição mais carente no elenco. Com Gil e Edu Dracena como prováveis titulares, ele brigará por espaço com Pedro Henrique, Yago e Felipe. Marciel, por sua vez, talvez tenha sido o melhor jogador da equipe no título e foi promovido mesmo para uma posição com tantos nomes - Bruno Henrique, Cristian, Ralf, Elias e Petros.

Todos eles já trabalharam com o elenco principal nesta segunda, no dia seguinte da vitória por 3 a 0 sobre o Marília na estreia do Campeonato Paulista. O Corinthians agora se prepara para o importante confronto diante do Once Caldas, pela ida da fase preliminar da Libertadores, nesta quarta-feira, no Itaquerão.