Corinthians treina de manhã no Recife e Tite repete a escalação

O Corinthians antecipou a ida ao Recife para poder treinar durante a manhã deste sábado no mesmo horário da partida contra o Sport neste domingo, às 11 horas, no estádio da Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas atividades realizadas no CT do Náutico, o técnico Tite manteve o mesmo time que venceu a Ponte Preta na última quinta-feira.

Assim, o provável Corinthians que entra em campo contra o Sport é: Walter; Fagner, Felipe, Vilson e Uendel; Cristian, Bruno Henrique, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Guilherme; Luciano.

A vitória sobre a Ponte Preta na terceira rodada foi o primeiro triunfo do atual campeão no Brasileirão 2016. Tite aprovou a atuação da dupla Cristian e Bruno Henrique à frente da zaga, com Guilherme atuando mais próximo de Luciano.

Após três rodadas, o Corinthians soma quatro pontos e começou o final de semana na sexta posição na tabela de classificação do Brasileirão. Já o Sport ainda não venceu na competição e tem apenas um ponto.