Corinthians treina pênaltis antes da decisão com Santos O Corinthians ainda não tomou gols jogando no Pacaembu na Copa Libertadores, mas caso a invencibilidade caia nesta quarta-feira, com vitória por 1 a 0 do Santos, e a decisão da vaga na final precise ser decidida nos pênaltis, os atletas corintianos estão treinados.