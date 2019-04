Corinthians treina pênaltis e Carille relaciona 23 para duelo contra o Santos

Depois de comandar pelo segundo dia seguido um treino fechado visando o confronto de volta da semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Pacaembu, o técnico Fábio Carille fez a sua equipe repetir cobranças de pênaltis e relacionou 23 jogadores do Corinthians para o duelo neste domingo.

O treinador confirmou de vez a presença do zagueiro Manoel, recuperado de uma lesão no ombro que o deixou de fora de partida contra o Ceará, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, e que foi sofrida no duelo de ida do mata-mata do Estadual, no último domingo, na Arena Corinthians.

Manoel foi o autor do primeiro gol da vitória por 2 a 1 sobre os santistas na abertura desta semifinal e deve ser escalado ao lado de Henrique na defesa alvinegra. Pelo triunfo obtido em casa, os corintianos terão a vantagem de poderem empatar para avançar à decisão.

Quem avançar nesta segunda-feira vai encarar o São Paulo na luta pelo título. O time tricolor se classificou neste domingo ao bater o Palmeiras nos pênaltis, no Allianz Parque, depois de empate por 0 a 0 no tempo normal, mesmo placar da partida de ida, no Morumbi.

Ao comentar como foi o treino realizado sem a presença de jornalistas neste domingo, o Corinthians informou, por meio do seu site oficial, que Carille priorizou a realização de uma atividade em espaço reduzido, com troca de passes e posse de bola. Em seguida, ele deu orientações sobre o posicionamento da equipe. O clube também revelou que todo o grupo treinou cobranças de pênaltis, fator que poderá ser decisivo nesta segunda-feira se o Santos derrotar os corintianos por vantagem mínima nos 90 minutos.

O atacante Mauro Boselli, que havia sido dispensado do treino de sábado para poder acompanhar o velório do seu sogro na Argentina, retornou ao clube neste domingo e foi confirmado entre os 23 atletas relacionados para o clássico no Pacaembu.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o clássico:

Goleiros - Cássio e Walter;

Laterais - Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel;

Zagueiros - Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique;

Volantes - Junior Urso, Ralf, Ramiro e Richard;

Meias - Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza;

Atacantes - Boselli, Clayson, Gustavo e Vagner Love.