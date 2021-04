Corinthians treina, revê planejamento e dá folga ao elenco na Páscoa

O Corinthians foi a campo na manhã deste sábado com o pensamento de aproveitar o feriado para aprimorar as dificuldades. Porém, o time de Vagner Mancini voltou atrás e, após as atividades, decidiu por dar descanso aos atletas neste domingo de Páscoa. A equipe se reapresenta na segunda-feira, no CT Joaquim Grava, durante a tarde.

O empate em 1 a 1 com o Retrô (PE), pela Copa do Brasil, no último dia 26, ligou o sinal de alerta no Parque São Jorge. A equipe alvinegra, então, aproveitando a paralisação do Campeonato Paulista por conta do avanço nos casos de covid-19 no Estado, resolveu aproveitar o “tempo livre” para corrigir os erros e evitar que mais surpresas aconteçam no decorrer da temporada.

O técnico Vagner Mancini se dedicou justamente a rever posicionamentos e posturas dos atletas em campo. Após o habitual aquecimento, o treinador soltou o treino coletivo, o qual interviu bastante e fez diversas observações e alterações.

Devido à interrupção do Paulistão, o Corinthians ainda não tem definido quando será seu próximo compromisso. Porém, a ideia é aproveitar a invencibilidade dos últimos nove jogos para motivar o elenco e melhor o desempenho. Na Copa do Brasil, está classificado para a terceira fase, ainda a ser sorteada. No Estadual, lidera o Grupo A com 11 pontos, seis a mais que o Santo André, vice colocado da chave.