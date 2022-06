Corinthians troca quatro nomes para as oitavas de final da Libertadores

O Corinthians fez quatro mudanças na lista inicial visando os jogos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O clube paulista revelou nesta segunda-feira que foram inscritos o zagueiro Bruno Méndez, recém-contratado junto ao Internacional, o lateral-direito Rafael Ramos, além dos atacantes Giovane e Wesley.

O técnico Vítor Pereira tirou da lista o atacante Jô, que rescindiu com a equipe por problemas extracampo, o lateral Reginaldo, emprestado à Tombense, o Alan Gobetti e do meia Keven, que ainda fazem parte do elenco.

O clube alvinegro poderá ainda fazer mais três trocas caso avance para a fase de quartas de final. Caso isso aconteça, é provável que o goleiro Ivan e o atacante Gustavo Mantuan sejam cortados, já que estão sendo envolvidos em negociação com Zenit pelo atacante Yuri Alberto.

Nas quartas de final, o Corinthians reencontra o Boca Juniors, time que enfrentou na fase inicial. Na ocasião, o time paulista venceu por 2 a 0, em São Paulo, e empatou por 1 a 1, na La Bambonera. Mesmo assim, a equipe argentina terminou à frente no Grupo E.

O confronto entre os dois será nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Para a partida, Vitor Pereira terá alguns desfalques, caso dos volantes Paulinho, Maycon e Cantillo.

O treinador também não sabe se contará com Du Queiroz, com uma contratura muscular, além do zagueiro Gil, do meia Renato Augusto e do atacante Gustavo Silva, todos serão reavaliados pelo Departamento Médico.

Veja a lista de inscritos:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio, Guilherme, Ivan e Matheus Donelli.

Zagueiros: Alemão, Bruno Méndez, Gil, Joã Vitor, Lucas Beleza, Murillo, Raul Gustavo, Robert Renan e Robson Bambu.

Laterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro, Léo Mana, Lucas Piton e Rafael Ramos.

Meias: Breno Bidon, Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Guilherme Biro, Luan, Matheus Araújo, Maycon, Paulinho, Renato Augusto, Roni, Xavier, Willian e Zé Vitor.

Atacantes: Adson, Felipe Augusto, Giovane, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Júnior Moraes, Pedrinho, Pedro e Róger Guedes.