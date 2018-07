Corinthians tropeça em casa, mas sobe para quinto no Paulistão

SÃO PAULO - O Corinthians ficou no empate com o Penapolense por 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio do Pacaembu, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista, mas conseguiu ganhar duas posições na tabela de classificação. Com as derrotas de Botafogo e Palmeiras - para Ponte Preta e Mirassol, respectivamente -, o time alvinegro chegou aos 26 pontos e subiu para a quinta colocação. Está invicto há 13 jogos, porém este é o oitavo empate da equipe na competição.

Para o Penapolense, o resultado representa muito para a equipe que debuta no Paulistão. Com 21 pontos, o time de Penápolis alcançou o oitavo lugar e segue na briga pela classificação às quartas de final. Além disso, está muito perto de conseguir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional.

Na 16.ª rodada, o Corinthians terá neste domingo o clássico contra o São Paulo, às 16 horas, no estádio do Morumbi. O Penapolense joga neste sábado, às 18h30, contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

O JOGO

O Corinthians repetiu, nesta quarta, o enredo da partida contra o Guarani, em Campinas, no último domingo. Na base da pressão, mesmo com uma escalação cheia de jogadores reservas, o time alvinegro foi ao ataque nos primeiros minutos e foi recompensado com o gol. Aos quatro minutos, Romarinho sofreu falta na intermediária e fez a cobrança rápida na esquerda para Emerson. O atacante recebeu na ponta e cruzou à meia altura na pequena área. No ímpeto de tentar tirar a bola, o volante Heleno cabeceou para trás e enganou o goleiro Marcelo.

Com a vantagem no placar, o Corinthians resolveu cadenciar a partida. Pouca coisa de bom era criada no ataque - apenas mais uma jogada pela ponta em que o zagueiro Jailton quase marcou outro gol contra - e o jogo ficou muito disputado no meio de campo. O Penapolense tentava lançamentos para o centroavante Val Baiano, mas nada levava perigo ao gol de Júlio César.

Na segunda etapa, assim como em partidas anteriores, o Corinthians nitidamente se poupou em campo e preferiu tocar a bola e esporadicamente tentava alguma jogada de ataque. Na melhor delas, aos 18 minutos, Romarinho foi derrubado na entrada da área e, na cobrança, Chicão chutou rasteiro à direita do gol adversário.

Só que o mesmo zagueiro corintiano, aos 29 minutos, teve participação decisiva no gol do Penapolense, que castigou o jogo enfadonho do Corinthians. Tentando fazer a linha de impedimento em um ataque da equipe do interior, deu condições para Silvinho receber livre na entrada da área. O atacante dominou e bateu rasteiro na saída de Júlio César.

Depois do empate, o Corinthians tentou acordar para a partida e até criou uma boa oportunidade com Jorge Henrique, aos 35 minutos, em que seu chute do lado direito da área passou raspando a trave direita de Marcelo. Mas ficou nisso e o jogo terminou mesmo na igualdade por 1 a 1.

CORINTHIANS 1 x 1 PENAPOLENSE

CORINTHIANS - Júlio César; Edenílson, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Guilherme Andrade, Guilherme (Giovanni) e Romarinho; Jorge Henrique (William Arão), Guerrero e Emerson. Técnico: Tite.

PENAPOLENSE - Marcelo; Luis Felipe, Jailton, Biro e Rodrigo Biro; Heleno, Liel (Neto), Fernando e Guaru (Sergio Mota); Silvinho e Val Baiano (Geuvânio). Técnico: Pintado.

GOLS - Heleno (contra), aos 4 minutos do primeiro tempo; Silvinho, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Andrade, Guilherme e Fábio Santos (Corinthians); Marcelo, Biro, Geuvânio, Luis Felipe e Jailton (Penapolense).

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

RENDA - R$ 357.042,66.

PÚBLICO - 12.866 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).