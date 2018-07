Corinthians usa jogo com o Racing para comemorar aniversário

O Corinthians completou 107 anos de sua fundação no último dia 1, mas só irá celebrar a data com sua torcida nesta quarta-feira, na partida contra o Racing, às 21h45, na Arena Corinthians, pela Copa Sul-Americana. O clube evita dar maiores detalhes, para deixar como surpresa, mas dá algumas pistas.

O clube divulgou em sua página no Twitter uma foto em que vários distintivos do Corinthians foram colocados em cima das cadeiras em que os torcedores ficam sentados. A ideia é criar efeitos visuais com o símbolo e também está programado a realização de um mosaico.

O departamento de marketing do Corinthians negocia há alguns dias mais ações para serem realizadas antes e durante a partida. Fumaça, papel picado e bandeiras também deverão ser usados durante as festividades.

A expectativa é que mais uma vez a torcida compareça em bom número e bata novamente a marca dos 30 mil pagantes. Nos últimos 17 jogos na Arena, o público foi superior a tal marca. Em jogos pela Sul-Americana, o Corinthians já enfrentou o Patriotas e levou 34.472 pagantes. Já diante do Universidad de Chile, foram apenas 22.661 torcedores.