Corinthians usa sistema de som e telões para ‘provocar’ santistas

O clássico entre Corinthians e Santos começou com 1h20 de antecedência no Itaquerão. Sem violência, mas com muita provocação. O clube paulista soube utilizar bem seu sistema de som e seus dois telões no estádio para a todo momento em que os visitantes inflavam na arquibancada, rebater com um resultado positivo de seu time.

Os 800 santistas chegaram ao estádio às 18h10. Vieram escoltados até o portão de acesso e não tiveram nenhum problema de violência no caminho. Em dois grupos, entraram e foram logo se acomodando.

Como faltavam 80 minutos para a bola rolar, e eram a maioria naquele momento, ao menos em grupo, foram logo marcando território e partindo para a gozação. Começaram com “Segunda Divisão o Santos jamais viu”, e depois continuaram com mais cantorias sobre o clássico.

Os poucos corintianos na casa vaiavam e cabia ao sistema de som abafar a cantoria santista. Logo de casa, com um quiz: quem fez o gol da vitória por 1 a 0 na Vila Belmiro pelo primeiro turno? Os corintianos logo vibraram como gol de Gil, que passou após alguns segundos.

Enquanto o Bando de Loucos não chegava em massa, tudo parecia bem orquestrado para que só a voz de uma torcida ecoasse. Mas mesmo assim a bateria animada santista não parava. Era gritos de guerra e muita gente animada pulando aos gritos de Santos.

As provocações bem feitas possivelmente pelo departamento de marketing em parceria com o de futebol, contudo, foram muito bem ensaiadas.

Veio, ainda, com o hino corintiano, cinco gols históricos do confronto, obviamente só com corintianos marcando (Paulo Borges no fim do tabu, Sheik na semifinal da Libertadores, Ricardinho no Paulistão de 2003, Marcelinho após chapéu no zagueiro em plena Vila Belmiro e Ronaldo encobrindo Fábio Santos em 2009).

O Corinthians ainda frisou os números do confronto, no qual leva enorme vantagem em vitórias 125 x 99 e gols 570 a 490 e, por fim, mostrou a “eterna goleada” por 7 a 1 em 2005. Sua torcida delirou.