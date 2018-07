Corinthians vai a campo de olho no clássico contra o São Paulo

O Corinthians tem dois jogos em casa em um curto espaço de tempo para mostrar que está bem vivo no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, às 19h30, enfrenta a Chapecoense, no Itaquerão, e domingo, o São Paulo. O resultado desses dois jogos poderá dizer se o time tem força para se manter no G-4 e conseguir uma vaga na Libertadores.

Depois da derrota para o Flamengo, o Corinthians está pressionado a reagir diante de um rival mais frágil. Seria uma maneira de chegar ao clássico de domingo embalado.

"Vamos disputar seis pontos em nossa casa e três deles são contra uma equipe que luta pelo título (São Paulo). Precisamos desses seis pontos porque ainda vamos enfrentar o Cruzeiro", afirmou o volante Elias.

O cansaço pode ser um problema. O elenco e o técnico Mano Menezes têm reclamado de entrar em campo quinta-feira à noite e, na sequência, domingo à tarde. O tempo de recuperação é menor devido ao desgaste físico dos atletas.

Isso já aconteceu semana passada quando time jogou contra o Atlético Mineiro na quinta e enfrentou o Flamengo no domingo. "Temos situações atípicas em duas semanas, jogaremos quinta e domingo e sempre contra adversários fortes. Isso influencia", afirmou Mano.

O Corinthians pode amenizar um pouco esse problema se fizer um bom jogo contra a Chapecoense e defini-lo no primeiro tempo. Seria possível evitar um desgaste natural na segunda etapa. Na semana passada, contra o Galo, o time abriu 1 a 0, mas levou o resultado até o final do jogo.

"Vamos ter de superar isso (o desgaste) com determinação e tentar vencer independentemente dessas situações desfavoráveis. Domingo, o São Paulo terá vantagem, estará mais descansado", disse Elias.

Mano Menezes comandou um treino fechado ontem à tarde e mais uma vez enfatizou as jogadas de bola parada. Ele insistiu em cobranças de escanteio.O que ficou claro nos últimos jogos, mesmo na vitória diante do Atlético Mineiro, é que o time tem dificuldade de aproveitar as chances de gol.

Mano deve insistir no esquema com dois meias armadores, embora o time tenha se mostrado mais perigoso quando atua com três atacantes. Mas a tendência é que ele comece o jogo desta noite com dois homens de frente: Guerrero e Luciano.

O lateral-direito Fagner está fora porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Ferrugem ganha vaga no time.O zagueiro Anderson Martins, gripado, não participou dos dois últimos treinos com bola, mas não preocupa e deve jogar normalmente. No meio-campo, Lodeiro continua com a vaga de Petros, que cumpre suspensão imposta pelo STJD.

OUTROS OBJETIVOS

Na Chapecoense, o jogo é o segundo desafio do novo técnico Jorginho, que chegou com a missão de manter o time na Série A e já estreou com uma boa vitória de 3 a 1 sobre o Sport na última rodada. Jorginho afirmou que sua equipe não ficará apenas jogando na defesa. "Vamos tentar jogar no campo do Corinthians", afirmou o treinador.