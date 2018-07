Corinthians vai a Mirassol em busca da primeira vitória

SÃO PAULO - Jogando com os reservas neste começo de temporada, o Corinthians empatou com o Paulista (1 a 1) e perdeu para a Ponte Preta (1 a 0) nas duas primeiras rodadas do Paulistão. Neste domingo, quando visita o Mirassol, a partir das 17 horas, no Estádio José Maria de Campos Maia, o time tentará a sua primeira vitória no campeonato. Mas ainda não terá seus principais jogadores.

Como voltaram depois das férias, por conta da disputa do Mundial em dezembro no Japão, os titulares do Corinthians devem começar a jogar apenas na próxima rodada do Paulistão. Assim, o time deste domingo deve ser praticamente o mesmo que perdeu para a Ponte Preta, quarta-feira passada, no Pacaembu. A novidade, porém, será a estreia do meia Renato Augusto, um dos reforços de 2013.

A dúvida é se ele começa jogando ou fica no banco de reservas. "Fiz um trabalho especial na perna esquerda para ganhar força. Não sinto mais diferença de força com a perna direita. Na parte física, hoje estou bem perto dos 100%", afirmou Renato Augusto, reforço pelo qual o Corinthians pagou 4 milhões de euros para o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

HORA DE APROVEITAR O jogo deste domingo, no entanto, deve ser a última chance de Zizao como titular neste começo de temporada. Xodó da torcida corintiana, o atacante chinês foi escalado por Tite nas duas primeiras rodadas do Paulistão. Na estreia contra o Paulista, deu a assistência para o gol. E no duelo com a Ponte Preta, diante dos torcedores no Pacaembu, teve uma atuação discreta.

"Não tenho de pensar nisso agora. Penso em fazer o meu melhor. Quem joga, quem não joga, é do treinador, ele irá escolher os jogadores", disse Zizao, ao responder pergunta de como ele vai se sentir quando, a partir da próxima rodada, os titulares voltarem ao time. "Estou muito, muito feliz. E agradeço ao Tite, à minha equipe e aos torcedores. Ano passado não tive muitas chances, eu me machuquei. Mas agora está tudo bem e espero que o próximo jogo seja melhor para nosso time."

Zizao revelou que sonha com um gol para retribuir o carinho que a torcida do Corinthians tem por ele, independentemente de ser titular ou não. "Eu não imaginava que seria assim, mas agora eu sei porque a torcida é fanática por futebol. E eu me sinto feliz que as pessoas gostem de mim desse jeito. Essa sensação de que todos estão te apoiando é boa", disse o chinês.